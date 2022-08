CDA'ers steunen uitspraken Hoekstra: 'Halsstarrig vasthouden aan stikstofdoelen is wereldvreemd'

Eindelijk, dacht Wim Wassink, CDA-wethouder in Winterswijk, toen hij vrijdagochtend de uitspraken van zijn partijleider las. „Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

CDA-leider Wopke Hoekstra pleitte in het AD voor een „herstart van het proces” om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. „En daarbij zijn er geen dogma’s, 2030 is voor ons niet heilig.” Hoekstra doelt daarmee op de deadline voor het halen van de stikstofdoelen, afgesproken in het coalitieakkoord. Het leidde tot een grote ruzie in het kabinet.

Eén geluid klinkt in ieder geval niet onder de 24 politiek actieve CDA’ers die NRC dit weekend sprak: dat Hoekstra de uitspraken beter niet had kunnen doen. Ze vinden eerder dat de uitspraken aan de late kant komen of steviger hadden gemogen. Er moet wel iets gedaan worden voor de natuur, is de teneur, maar niet op een manier waarbij het hele platteland het vertrouwen in de politiek verliest.

„We streven met de plannen naar perfectie”, zegt Theo Helmers, CDA-fractievoorzitter in de gemeente Berkelland, in de Achterhoek. „Maar het moet ook nog allemaal verwezenlijkt worden. Door de tijdsdruk voelen de mensen op het platteland zich bedreigd.”

Iedereen aan tafel, en dan alle onderwerpen bespreken, is bij veel van de CDA’ers terug te horen. „We moeten niet met veel haast alleen naar stikstof kijken, dat is niet de oplossing”, zegt Maaike Prins, Statenlid in Friesland. „Kijk ook naar water en klimaat.” En dan zijn er nog de andere crises die om aandacht vragen. Peter Drenth, gedeputeerde in Gelderland, somt op: wonen, asiel, klimaat, arbeidstekorten, inflatie. „Ik ben blij dat mijn partijleider constateert dat daar iets mee moet gebeuren.”

Dennis Heijnen, Statenlid in Noord-Holland, wil niet zeggen dat natuurbescherming een lagere prioriteit heeft. „Op veel plekken is een halvering voor 2030 wel mogelijk. Maar als stikstofreductie knelt met een vitaal platteland, moet je soms een andere afweging maken.”

Andere CDA’ers zijn feller dan Heijnen. Diederik Boomsma, voorzitter van de Amsterdamse raadsfractie: „Halsstarrig vasthouden aan de stikstofdoelen is wereldvreemd. Het is flauwekul, technocratie op steroïden.” Boomsma wil dat de natuurbescherming niet meer uitgaat van de kritische depositiewaarden (KDW’s), de niveaus waarop stikstofneerslag natuurschade kan veroorzaken.

Kritiek op de wetenschappelijke grond van het stikstofbeleid was tot nu toe vooral hoorbaar bij conservatievere partijen als de BoerBurgerBeweging (BBB), maar vrijdag ging ook Hoekstra erin mee. Hij pleitte ervoor om de KDW’s uit de wet te halen en in plaats daarvan een „ecologische autoriteit” op te richten om „objectief vast te stellen” welke maatregelen er nodig zijn.

Onrust in de achterban

Het CDA uitte in Den Haag al eerder zijn twijfels over de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot terug te brengen. Pieter Heerma, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, had het in juni over „een aanpassing” van de stikstofplannen. Bij nader inzien bleken al zijn voorstellen al in de plannen van het kabinet te staan.

Waarom wil de partij de afspraken nu dan wel loslaten? Jaap Pegtel, CDA-raadslid in Schiedam, weet het ook niet. „Ik had liever dat het CDA de poot stijf had gehouden voordat het kabinet er een besluit over nam, maar blijkbaar is er kritiek vanuit het land nodig om de poot stijf te krijgen.”

Dat het CDA in Den Haag tot vrijdag de lijn van het kabinet steunde, leidde tot onrust in de lokale achterban. Willemien Wever, fractievoorzitter van het CDA in Dronten: „Je wil samen naar hetzelfde doel, maar hoe haal je dat doel als je iedereen tegen je in het harnas jaagt? De protesten kunnen lang doorgaan, en dan heb je nog verkiezingen.”

In de peilingen krimpt het CDA ten gunste van de BBB. De Provinciale Statenverkiezingen in maart leggen extra druk op de christendemocraten om populariteit terug te winnen. Het doet Martijn Droog, gemeenteraadslid in Medemblik, twijfelen of Hoekstra wel de juiste keuze heeft gemaakt. „Ik denk dat Wopke de hete adem in de nek voelt van de BBB. Maar daarnaast kennen we het CDA als bestuurderspartij die verantwoordelijkheid neemt en ook onwelgevallige boodschappen brengt. Je sluit een regeerakkoord niet voor niks.”

Van alle CDA’ers die NRC sprak, is Droog het minst zeker van zijn steun voor de draai van Hoekstra. „Om bij een paar hopen mest op de snelweg te zeggen, laten we het gauw anders doen, dat vind ik niet zo sterk.” Maar toch: „Wopke wist dat hij met zijn uitspraken gedoe zou krijgen in de coalitie. In die zin heb ik alle begrip voor een partijleider die verschillende belangen aan het dienen is.”

Debat op dinsdag

Het is nog steeds de vraag in hoeverre de uitspraken van Hoekstra echt een „bom” onder het stikstofbeleid leggen, zoals het AD vrijdag schreef. D66-leider Sigrid Kaag zei dat ze geen formeel verzoek had gelezen om het coalitieakkoord open te breken, en ook Hoekstra is nog steeds „ten volste overtuigd van de noodzaak om de stikstofuitstoot zo snel mogelijk met de helft te verminderen”, schreef hij later die dag op Twitter.

Over de verhoudingen in de coalitie zal meer duidelijk worden tijdens het debat over de uitspraken van Hoekstra, dat dinsdag is ingelast en waarvoor de Tweede Kamer eerder terugkomt van reces. Volgens Theo Helmers uit de Achterhoek had Hoekstra „zeker wel wat eerder zichtbaar mogen zijn en steviger mogen roepen”, maar toch vindt hij „de timing” van het interview goed. „Deze week zit de coalitie bij elkaar, en onderhuids zal iederéén wel gaan proberen om zijn eigen positie te versterken. Nu komt het erop aan.”

