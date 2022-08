#44 Haagse Zaken in de zomer: zo worden internationale topposities verdeeld

Begin deze maand was Mark Rutte de langstzittende premier en naar eigen zeggen blijft hij nog wel even. Toch wordt vooral de laatste jaren gespeculeerd over een internationale carrière die hij al dan niet zou ambiëren. Een tijdlang gonsde rond dat hij voor een Europese topbaan zou gaan en meer recent klonk zijn naam als de mogelijke opvolger van Jens Stoltenberg als secretaris-generaal van de NAVO.

In deze vijfde zomeraflevering van Haagse Zaken zoomen we in op die internationale topposities. Je hoort van Michel Kerres, redacteur geopolitiek, over de functies bij de VN, EU en NAVO. Over zichtbare topbanen als die van koningin Máxima (VN), Diederik Samsom en Frans Timmermans (beiden Europese Commissie). En over minder zichtbare – maar daarmee niet minder invloedrijke – posities. We bespreken wat er achter de schermen gebeurt als er vacatures voor topfuncties zijn, wat Nederland doet om belangrijke posten te krijgen én waarom het belangrijk is om te blijven ontkennen tot je benoemd wordt.

Het is reces in Den Haag, het Tweede Kamergebouw is uitgestorven, het kabinet werkt met zomerroosters en wij bieden je de tijdens het reces speciale zomerafleveringen. Over onderwerpen die vaak zijdelings in Haagse Zaken worden besproken, maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen. Dit was de laatste aflevering van deze zomerreeks. Over twee weken zijn we weer terug met een gloednieuwe reguliere aflevering.

@LamyaeA // @MichelKerres

Lees hier de reconstructie die Michel met vier NRC-collega’s maakte van Lubbers’ mislukte poging om secretaris-generaal van de NAVO te worden.

Lees hier de reconstructie die Philip de Witt Wijnen en Annemarie Kas maakten van hoe Dijsselbloem werd herkozen als voorzitter van de Eurogroep.

Lees hier Marike Stellinga’s interview met Dijsselbloem over zijn tijd als voorzitter van de Eurogroep.

Lees hier Stéphane Alonso’s artikel over de (mislukte) Haagse lobby voor Dijsselbloem als directeur van het IMF.