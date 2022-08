De paniekvoetbalclub Vitesse belde deze week na twee meelijwekkende afdroogpartijen in de Eredivisie met de trainer van Manchester United. Of Erik zin had om na komend weekend trainer in Arnhem te worden?

Dit lijkt me een goed onderwerp om lang, breed en vooral diep te bespreken in een van de twintig wekelijkse voetbalprogramma’s die ons land inmiddels rijk is. Hebben we wel genoeg voetbaldeskundigen voor al die lulkoek? Iedereen in die wereld is deskundig. Als jij ooit bij Helmond Sport een half jaar de hoekvlaggen hebt gestreken, dan kan je probleemloos aan een van die tafels op de Nederlandse televisie plaatsnemen. Gezellig babbelen met Arno Vermeulen en een door niemand herkende keeper van het allang failliete Wageningen. Allemaal gesponsord door gulzige gokboeren. Ook de voormalige koffiejuffrouw van de in 2013 opgeheven profclub Veendam schuift binnenkort aan om mee te babbelen over de doorzitplekken van Ziyech bij Chelsea en de belangrijke functie van Maurits Hendriks bij Ajax. Olympic Maupie gaat wat meer humor in de Amsterdamse club brengen. De Arena zal schuddebuiken.

Het aantal voetblablaprogramma’s geeft de stand van het land goed weer. Las ik nou dat Wesley Sneijder zich in een van deze babbelboxen heeft beklaagd over de schandelijke verjaardagskaart die de KNVB hem onlangs op zijn 37ste geboortedag had gestuurd? Ze feliciteerden hem op die kaart met zijn 47ste verjaardag. Schande volgens Wes. Schande? Ik denk dat hij zijn vette knuistjes mag dichtknijpen. Op de laatste foto die ik van hem zag schatte ik hem 57. Omdat ik een goede bui had.

Suf geluld landje. Niet alleen over voetbal. Afgelopen woensdagochtend vermaakte ik mij kostelijk met een muffe tietentutdiscussie op onze nationale nieuwszender Radio 1. Wat was er aan de hand? Het damesblaadje Linda. wilde Nederland ontpreutsen en had daarom een aantal vrouwen met hun blote memmen op de cover gezet. Blote memmen is in dit geval overdreven. De dames hadden namelijk allemaal heel braaf de armen voor hun borsten gekruist waardoor je alleen blote armen zag. Hierdoor leek het meer op het clubblaadje van de zwartekousenkerk van Kees van der Staaij. De hoofdredacteur van de Linda verdedigde het veel te veilige plaatje door te stellen dat als ze wel alles hadden laten zien dat de foto’s dan van het strenggelovige Instagram en het zwaar islamitische Facebook geflikkerd zouden worden. En dan zou er geen krantje verkocht worden. Tsja, we zijn Hollanders, dus is geld belangrijker dan principes. Tot zover kon ik het nog volgen.

Maar toen begon gelukkig het woke gewauwel! Er waren klachten! De foto was niet inclusief genoeg. De tieten waren namelijk te mooi en te wit en hadden allemaal het juiste cupje en de perfecte leeftijd. Wat het bezwaar was? Er stond geen dikke vette oma tussen. Verder waren er geen treurige theezakjestypes, ook geen pronte siliconenjongens en een geamputeerde borstkankerpatiënte werd ook node gemist. Waarom ik mij kostelijk vermaakte? Omdat het weer zo hartverscheurend aandoenlijk was. Zo’n Goois protestje dat geen geld mag kosten en dan dat eigentijdse geneuzel er achteraan. Een gezellige zwarte tietendiscussie op de belangrijkste nieuwszender van het land dat bijna totaal in lichterlaaie staat door de vluchtelingencrisis, het stikstofgesodemieter, de woningnood, het inflatiespook en de massaal depressieve jongeren.

En er zijn natuurlijk meer problemen: wie vangen binnenkort de dakloze Sywert van Lienden, Camille van Gestel en Bernd Damme op? Waar brengen we dit treurige trio onder? Een hotelletje in de buurt van het idyllische Tubbergen? Een sheltertje in Ter Apel? Of toch gewoon in een gevangenis tussen wat criminele collega’s? Wel weer heerlijk dat bleek dat ze een deel van hun jatwerk gewoon ordinair gestald hadden in Zwitserland en Luxemburg. Dan hoor je bij de betere doortrapte types. Misschien heeft Wopke toen nog een postbus op de Maagdeneilanden doorgegeven. Hij kent de route.

Moeten we het over Wopke hebben? De angsthaas die zijn paniekpartijtje tracht te redden en nu met knikkende knietjes richting de boze boeren kruipt. Lief hè? Dit stukje begon met paniekvoetbal, dus laten we er dan ook maar mee eindigen.