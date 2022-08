Wel een studie in Nederland, geen plek om te wonen

Tanya Moiseeva (18) hoorde begin deze zomer dat ze is toegelaten tot de studie waar ze als veertienjarig meisje al van droomde: een prestigieuze dansopleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Maandag begint ze. Zevenhonderd aanmeldingen, vijfentwintig gelukkigen – ze werkte er al jaren naartoe. Maar haar geluksgevoel was van korte duur: het lukt haar niet om woonruimte te vinden. „Ik ben gestrest, gefrustreerd, en de wanhoop nabij”, vertelt ze aan de telefoon, vanuit een logeerplek in Amsterdam waar ze tot 1 september kan blijven.

Moiseeva reageert op elke kamer die voorbijkomt in Facebookgroepen en op betaalde platforms. „Niemand reageert. En de paar keer dat ze dat wel doen, zeggen ze dat ze een ‘working professional’ zoeken of een Nederlander.”

Haar budget is eigenlijk 600 euro per maand, maar omdat er voor dat bedrag niets te vinden is, heeft haar vader dat verhoogd naar 800. Dan zou ze na een paar maanden iets goedkopers kunnen zoeken. Inmiddels ligt zijn grens op 900 euro. Hij is bezorgd over zijn dochter die met twee grote koffers in een vreemde stad zit, ook hij struint vanuit Oekraïne de woningsites af. Hij is bereid spaargeld in te zetten, al ligt zijn werk in de transportsector door de oorlog zo goed als stil.

Zoals Tanya zijn er veel meer studenten: de kamernood is groot. „Vorig jaar was het tekort 26.500 studentenkamers in Nederland en daar komen we nu zeker wel weer op”, zegt Jolan de Bie, directeur van kenniscentrum Kences, dat jaarlijks de studentenhuisvesting onderzoekt. In 2020 was het tekort nog 20.000 kamers. Vooral voor internationale studenten is dat problematisch – zij kunnen niet bij hun ouders terecht. Universiteiten riepen hen, op aandringen van studentenbonden, onlangs op niet naar Nederland te komen als ze half augustus nog geen kamer hebben.

Verbazingwekkend is de kamernood niet. Begonnen er in 2015 nog 6.500 buitenlandse studenten aan een Nederlandse universiteit, vorig jaar waren dat er al 18.000. Voor komend studiejaar is het aantal aanmeldingen uit het buitenland weer 14 procent hoger dan vorig jaar, melden de universiteiten. „Het kamertekort neemt toe, en wordt in de toekomst grotendeels verklaard door internationalisering”, zegt De Bie. 61 procent van de Nederlandse studenten onder de 23 woont nu bij hun ouders.

Beleggers

Natuurlijk is er nóg een oorzaak voor de kamernood: de krappe woningmarkt. Tal van groepen komen moeilijk aan betaalbare woonruimte. Studenten hebben het alleen iets zwaarder: gemiddeld is een student bijna de helft van zijn inkomen kwijt aan wonen, tegen 41,8 procent bij particuliere en 33,8 procent bij corporatiehuurders. De gemiddelde prijs voor een kamer in Groningen is 400 euro per maand, in Utrecht en Amsterdam is dat al 600 à 700, zeggen studentenbonden. Een studio kost veel meer – in Amsterdam 1.400 euro voor 14 vierkante meter.

Ook de 17-jarige Emma Karger uit West-Friesland kan geen kamer vinden in Amsterdam. Van de Nederlandse studenten woont 60 procent nog bij de ouders. Foto Simon Lenskens

Dat maakt studio’s aantrekkelijker voor beleggers. „Er valt fors meer op te verdienen”, zegt De Bie. „Er is zelfs een krimp in het aantal kamers. Beleggers bouwen hun studentenwoningen om.” De nieuwbouw voor studenten bestaat voor „zeker 95 procent” uit studio’s, zegt ze. „Zeer onwenselijk. We hebben in ons onderzoek dit jaar voor het eerst het welzijn van studenten afgezet tegen de huisvestingsvorm. Wat blijkt: studenten in kamers met gedeelde voorzieningen ervaren minder eenzaamheid.” Woonde in 2012 nog 10 procent van de studenten in een studio, inmiddels is dat 21 procent.

Universiteiten zeggen al jaren de instroom van internationale studenten niet meer aan te kunnen. In plaats van actief te werven in het buitenland, pleiten ze sinds 2018 voor middelen om grip te hebben op studentenaantallen. Bijvoorbeeld een numerus fixus specifiek voor het Engelstalige gedeelte van een opleiding. Of een maximum aantal instromers voor studenten buiten Europa. Ook willen ze een ‘noodfixus’, als tijdens de aanmeldprocedure blijkt dat er zo veel aanmeldingen zijn dat de opleiding in de problemen komt. De vastgelopen woningmarkt zou hen weleens kunnen helpen.

Het beleid was jarenlang omgekeerd: veel opleidingen zijn Engelstalig geworden om aantrekkelijk te zijn voor buitenlandse studenten, waaraan universiteiten veel geld verdienen. Ze krijgen betaald per aantal inschrijvingen. Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, vindt dat raar. „Je werft massaal studenten in het buitenland maar hebt geen woonplek voor ze.” De acties deze zomer van universiteiten en steden om studenten in hun thuisland al te waarschuwen voor woningnood, zijn goed, vindt Van Velzen: „Maar ook nu is de verantwoordelijkheid voor een kamer volledig bij de individuele student gelegd.”

Het aandeel buitenlandse studenten ligt in Nederland op 13 procent, maar van de Nederlandse studenten haalt slechts 2 procent zijn diploma in het buitenland. Interessant in dit verband is de stay rate: vijf jaar nadat de buitenlandse student is afgestudeerd, werkt nog maar 24 procent ín Nederland, blijkt uit cijfers van Nuffic, die zich bezighoudt met internationalisering in het onderwijs. Het aantrekken van ‘buitenlands talent’ was juist bedoeld om het Nederlands onderzoek en de arbeidsmarkt te verrijken.

Netwerken

Ook Nederlandse studenten merken het woningtekort. Emma Karger (17) is opgegroeid in een West-Fries dorp en begint in september aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze mag één keer per week reageren op een kamer op Studentenwoningweb, waar ze staat ingeschreven. Laatst reageerden 81 studenten op de kamer van 28 vierkante meter op een mooie plek in de stad voor 633 euro per maand. Ze werd 31ste.

„Ik probeer te netwerken om zo anti-kraak iets te huren als ik in september achttien ben”, zegt Karger, die werkt en een maandelijkse bijdrage krijgt van haar ouders. „Of bij andere jongeren in te kunnen wonen. Maar ik denk dat ik gewoon moet wachten tot ik langzaam klim in de wachtrij van Studentwoningweb. Een kamer ver buiten de ringweg vind ik eng, als ik ’s avonds na het uitgaan naar huis zou moeten fietsen. En alle particulier verhuurde kamers of woningen zijn zo duur – dat kan ik niet betalen. Maximaal 700 euro per maand.”

Het meest frustrerend aan de zoektocht naar onderdak, vindt Tanya Moiseeva, is dat ze zelfs bij kamers ver boven haar budget en ver weg van de universiteit vrijwel nooit antwoord krijgt. Iemand die wél reageerde, schreef dat hij „vreest voor haar financiën” omdat ze uit Oekraïne komt. „Eerst schreef ik bij goedkopere woonruimtes dat ik uit Oekraïne kom en we weinig te besteden hebben, omdat ik dacht dat mensen dan empathie zouden voelen”, zegt ze. „Maar op advies van mijn vader laat ik dat nu weg.”

In Groningen lijkt de tactiek van de universiteit om internationale studenten te waarschuwen zijn vruchten af te werpen, vertelt Leon van der Deure, voorzitter van de Groninger Studentenbond. De universitaire studentenpopulatie in de stad is in een paar jaar gegroeid van 30.000 tot 38.000, vooral door buitenlandse aanwas. „Niet gek dat de druk op de kamermarkt groeide. We hebben voor dit jaar met gemeente en universiteit onderhandeld dat zij aankomende buitenlandse studenten zouden waarschuwen. Nu líjken er iets minder te komen.”

Voor de ‘piekopvang’ – studenten die tijdelijk ergens moeten verblijven tot hun kamer beschikbaar is – waren vorig jaar in Groningen 280 plekken nodig en nu 110. Van der Deure: „Maar het is ook weer zo dat plekken zoals hostels die voorheen beschikbaar waren voor die piekopvang, nu vol zitten met Oekraïners en andere vluchtelingen.”