Wat we van zeedieren kunnen leren over liefde en identiteit

De natuur is terug in de Nederlandse literatuur – en niet in de vorm van zoete bloemetjeslyriek of de beschrijving van mooie wandelroutes. In recente romans is de wilde natuur ook een plek waar iets te leren valt, waar kennis te halen is, die misschien wel meer over ons mensen zegt dan we dachten.

De natuur is haar stof, zei Mariken Heitman al, dit voorjaar winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2022 met haar roman Wormmaan. „Als schrijver moet je wat er in je leeft ergens in weten te verbeelden, en dat is voor mij de natuur. Daar vind ik het materiaal waarmee ik me kan uitdrukken.”

Misschien is ons terugtrekken in de wilde natuur de enige optie, denk je na de even intrigerende als deprimerende klimaatroman Winterthur. In de verhalenbundel Wanneer de herten komen is de natuur een raadselachtige oerkracht. In een donker dorp omringd door de Alpen, waar de zon nooit schijnt, wordt de brenger van licht een bedreiging, in Nieuweling.

Hetzelfde geldt voor de roman Diepdiepblauw van Nikki Dekker, waar de debuterende schrijfster gul uitvent wat we van zeedieren zouden kunnen leren over liefde en identiteit. Is biseksualiteit iets ‘onnatuurlijks’? Tja, hoe onnatuurlijk kan het zijn als dat onder vele diersoorten allerminst uitzonderlijk is? Het boek gaat over een jonge vrouw die haar (seksuele) identiteit onderzoekt en is opgezet als een knipselmap van scènes en anekdotes, dagboekaantekeningen, essayistische snippers, passages over popcultuur.

Door die mengvorm ontstaan verrassende verbindingen, die een nieuw referentiekader scheppen. Ze leiden naar hét vraagstuk van de roman: waar vinden we onze voorbeelden? Zoals wanneer het gaat over de verhouding van de hoofdpersoon met de apathische en bezitterige student Douwe, voor wie ze een reddende engel wil zijn – naar het voorbeeld van meisjespersonages in populaire films. Dat verhaal wordt doorsneden met zeediereninformatie: „Zeepaardjes zijn monogaam uit absolute noodzaak. Omdat ze zulke slechte zwemmers zijn, is hun leefgebied maar klein. Als je dan een partner vindt, kun je het beste voor altijd bij diegene blijven.”

Het besef daalt in: Douwe is een zeepaardje.

Alexander Nieuwenhuis, Winterthur, Van Oorschot, 176 blz, 20 euro

Joke van Vliet, Wanneer de herten komen, Querido, 176 blz, 20 euro

Marion Bruinenberg, Nieuweling, Podium, 352 blz, 22,50 euro