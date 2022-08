Vrijhandel met VS moet Taiwan meer lucht geven

De Verenigde Staten en Taiwan gaan deze herfst praten over handel tussen de twee landen. Dat maakt het Amerikaanse ministerie van Handel bekend. Behalve gesprekken die „economisch betekenisvolle uitkomsten” moeten opleveren, staat ook de „economische druk” vanuit China richting Taiwan op de agenda, zo maakten de landen woensdag bekend. China reageerde kwaad op de aankondiging omdat het Taiwan beschouwt als afvallige provincie.

Het feit dat de VS en Taiwan zouden gaan praten was al in juni aangekondigd. Toen moesten de onderwerpen die op tafel zouden komen nog worden afgesproken. De Taiwanese handelsgezant John Deng liet weten dat hij hoopte dat de gesprekken een opmaat zouden vormen naar een vrijhandelsverdrag met de VS. Dat is al langer een wens van Taiwan.

Lees ook dit artikel: Oorlog om Taiwan zou een ramp zijn voor Zuidoost-Azië

Naast zaken als regulering van goederen en kwaliteitseisen, is de „economische druk” vanuit China op de agenda gekomen. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op een mogelijke blokkade van Taiwan door China, maar ook op de druk die China zet op landen die banden aangaan met Taiwan. Zo kreeg Litouwen met allerlei Chinese tegenwerking te maken toen de Taiwanese ambassade in Vilnius ook daadwerkelijk ambassade mocht gaan heten. In andere landen wordt meestal een andere naam gebruikt vanwege de complexe situatie van de eilandstaat.

Taiwan is sinds 1949 de facto onafhankelijk, maar Beijing claimt dat het eiland onderdeel is van China. Het Aziatische land wil daarom niet dat andere landen zelf handelsafspraken maken met Taiwan. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken riep de VS op te stoppen met het aanhalen van de banden met Taiwan. „China zal resolute maatregelen nemen om zijn nationale soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen. We adviseren de VS om geen verkeerde inschattingen te maken”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Een mogelijke blokkade door China zou de wereldwijde chipproductie treffen. Taiwan is de voornaamste producent van hoogwaardige halfgeleiders, dankzij de technologische voorsprong van chipmaker TSMC. Amerikaanse bedrijven, zoals Apple, AMD en NVIDIA, maken gebruik van TSMC’s productiefaciliteiten. TSMC bouwt wel een fabriek in Phoenix, Arizona, maar het duurt nog enkele jaren voordat die daadwerkelijk kan produceren. (ANP / Bloomberg)

Lees ook dit artikel: Chinese analisten: Taiwan binnenvallen is te riskant voor Xi Jinping