Verdwalen in Drenthe, ver buiten de gedownloade fietsroute

Ooit emigreerde ik naar Drenthe voor de schoonheid. Natuur was in de Zaanstreek steeds begrensd, gestuit door een dijk of een front van fabrieken. Die rond Norg was onuitputtelijk. Je fietste het dorp uit en je verdronk in een exquise variëteit aan landschappen; bossen, hei, weiland, zandverstuiving, venen en vennen. Nooit heb ik gesnapt waarom je daar de weg zou willen weten. Mijn definitie van vrijheid is verdwalen.

De Nederlandse fietser ziet dat anders. De geplande, geprinte of gedownloade fietsroute met genummerde knooppunten geeft hem de garantie dat hij niet in een onsmakelijk bedrijvenpark vastloopt en krijgt wat de beschrijving hem belooft. De Roldertorenroute over de Roldertorenroute: „Eeuwenlang oriënteerde de reiziger in dit gebied zich op de Roldertoren. Tot in de verre omtrek was de toren van de Jacobuskerk in Rolde te zien.” Kijk, daar zullen we hem hebben! Genieten! De kijker wil uitsluitend schoonheid, terwijl juist het contrast met de geschonden wereld hem de ogen opent. Daarom kwam ik op mijn fietstochten zo zelden iemand tegen. Ik volgde nooit een route, zwierf maar wat.

Infographic NRC

Terug in Drenthe zag ik hoe de fietsende dagjesmens het onberekenbare uit de weg gaat. Hij behoort tot de meest gepamperde toeristen van het land. Hij kan zo instappen. Is de bewegwijzering correct en ziet hij voldoende bezienswaardigheden, dan is hij tevreden. Reactie van een ANWB-klant: ‘Mooie en duidelijke route door bossen en langs boerderijen. Superroute, alleen bordje 99 ontbreekt.’

Het past bij wat je denkt te weten van de Nederlandse vrijetijdsbeleving. Mensen gaan iets concreets zien, zoals ze musea opzoeken om zich kunst te laten uitleggen. Alles lijkt maakbaar, zelfs het kijken. Maar de natuur is een mythe. Toen ik net in Drenthe woonde, zag ik haar oppervlakkig, als een ansichtkaart. Daar heb ik leergeld voor betaald. In zijn autobiografie Der grüne Heinrich vertelt de Zwitserse schrijver Gottfried Keller (1819-1890) over zijn eerste pogingen een boom te schilderen. Hij vindt zijn droomboom. Die staat aanlokkelijk vrij in de ruimte, zo klaar van detail en contour „dat ik dacht met weinig moeite zijn gestalte te kunnen bedwingen”.

Helaas. Hij ziet door de details het geheel niet meer, dat op zijn beurt weer onderdeel is van iets groters. Het beeld van de boom wordt bepaald door externe factoren als het zonlicht, dat hem met permanent veranderende kleuraccenten uitlicht. De boom, ziet Keller, is zijn context. Die is met het oog alleen niet grijpbaar; die wil ervaren zijn.

Exact. Het geheim van de natuur is wat het onzichtbare of onstoffelijke van wind en licht doet met het zichtbare. Daarvoor moet je de blik vertragen. Leren zien hoe de wind de hoge graslanden bezielt, het voor het lekenoog egale groen in een ballet van kleur en licht verandert. Dus je fietst in mijn tempo, dat iedereen ondraaglijk langzaam vindt en toch het juiste is.

Voorspelde warmte

Zo rijd ik op een schitterende zaterdag vanuit Groningen naar die parel van het Drentse landschap, het Balloërveld. Geen toerist te zien. Onmogelijk. Ik fiets door schitterende bomenlanen. Vanuit de bermen prikken klaprozen onnatuurlijk felrood in het netvlies. Het paradijs is begonnen, het zou storm moeten lopen.

Foto Merlijn Doomernik

Iets verderop doet het dat opeens, out of the blue. Waarom? Hierom; ik betreed de ANWB-zone van de Saksenroute, codenaam LF 14, 332 kilometer pittoresk genot van Lauwersoog naar Enschede. De dagjesmens pikt er een stukje Drenthe uit. De site Nederlandfietsland punt nl kauwt voor wat gezien moet worden: „Prehistorische grafheuvels, hunebedden en resten van middeleeuwse karrensporen sieren het robuuste landschap.” Daar zijn de vrijetijdseskaders, smartphonehouders op het stuur. Op een T-splitsing zie ik er drie instructies vergelijken: „Jij had links toch?”

En ik daar maar stompzinnig doelloos dromen, blij met alles. Op het Balloërveld zijn nog lammetjes. In hun springen is de pure vreugde van het kind-zijn. Ik kan wel janken van geluk, zo prachtig ligt de hei erbij. Ik zie de zon geïsoleerde Kellerbomen uit de hemel snijden, kopergroen loof en bronzen stammen. Zo transcendeert het licht materie.

Ik hoor mijn banden in het zand knarsen, vijftig jaar na de eerste keer. Ik ben niet veranderd. In mijn hoofd dansen nog lammetjes. Het enige verschil lijkt me dat mijn geluk weet wat het is, een uitverkoren toestand die je pas herkent als het te laat lijkt. Maar daar heb ik wat op gevonden. Gewoon terugfietsen.

Zie, in Rolde zitten de terrassen vol. Uiteraard, daar staat de Roldertoren.