Tuchtrechter: Haagse deken moet Rusland aan nieuwe advocaat helpen na vertrek Houthoff

De Russische Federatie heeft recht op een nieuwe advocaat die het land kan bijstaan bij een reeks Nederlandse rechtszaken, nadat kantoor Houthoff eerder dit jaar de bijstand staakte vanwege de Oekraïne-oorlog.

De deken van de Orde van Advocaten in Den Haag, Inge Aardoom-Fuchs, weigert Rusland tot nu toe een nieuw advocatenkantoor toe te wijzen. Dit is „in strijd met het fundamentele beginsel van de Nederlandse rechtstaat dat een ieder toegang tot de rechter moet kunnen hebben”. Dat oordeelt het Hof van Discipline, de tuchtrechter voor advocaten, in een vrijdag gepubliceerd vonnis.

Door de weigering van de deken wordt Rusland in feite „toegang tot de rechter onmogelijk gemaakt”, aldus het Hof.

Het Amsterdamse kantoor Houthoff, dat Rusland jarenlang bijstond in allerlei rechtszaken, besloot in maart de zakelijke relatie te verbreken. De Russen konden vervolgens zelf in Nederland geen nieuw advocatenkantoor vinden, blijkt uit het vonnis. Ze verzochten daarom de deken in Den Haag om een nieuw kantoor aan te wijzen dat het land zou kunnen bijstaan. De deken besloot echter het verzoek te weigeren, omdat het leveren van diensten aan de Russische staat in strijd zou zijn met de Europese sancties. Bovendien zou geen enkel Haags advocatenkantoor bereid zijn om voor Rusland te werken.

Argumenten van tafel

Het Hof van Discipline veegt die argumenten nu van tafel. De huidige sancties staan juridische dienstverlening aan Rusland bij rechtszaken niet in de weg. Dat alle Haagse kantoren bijstand aan Rusland weigeren, noemt het Hof „onvoldoende onderbouwd en evenmin gebleken”.

Bij het Gerechtshof in Den Haag lopen op dit moment vijf civiele procedures waarin Rusland partij is. Daaronder is een langlopende zaak tegen oliebedrijf Yukos, dat in handen was van Poetin-tegenstander Michaïl Chodorkovski, over het eigendom van een aantal wodkamerken.

Deken Inge Aardoom-Fuchs zal Rusland nu alsnog een nieuw kantoor moeten toewijzen. Zij was vrijdagmiddag niet direct beschikbaar voor commentaar.