Tienerpoëzie die wat kleur brengt in zwart-witdenken

Applaus voor mijn vinger heet de poëziebundel voor tieners die Jan van Os schreef en die Jan Jutte illustreerde. Voor deze bundel kroop Van Os in de huid van pubers, we lezen de gedichten vanuit hun standpunt. ‘Ik zit met een boek in de bioscoop. / Moest van haar van Nederlands // Nou ja, moest, moest. Ik móést niet/ met mijn boek in de bioscoop gaan zitten// ik hoefde ze alleen maar met elkaar te vergelijken. Wat was er beter.’ Kinderen van rond de tien, twaalf, dertien zullen vrijwel zeker genieten van zijn taalspel en de mooie mix van light verse en meer betekenisvolle poëzie. Poëzie die vaak dicht bij huis blijft en een flinke dosis humor toont. Die vroege tieners vinden de onderwerpskeuze waarschijnlijk nog spannend: een zusje dat op foute jongens valt, voor het laatst gekozen worden bij gym, een politiebericht dat meldt dat liefde uit een bundel is ontsnapt.

Bij een tiener van vijftien, zestien of zeventien zal de bundel waarschijnlijk minder succes oogsten. Daar zijn de gedichten veelal te braaf voor, en eigenlijk ook iets te clichématig. ‘Mobieltje in haar achterzak. / Mijn zus kan weer gaan winkelen. / En als haar vriendje opbelt / begint haar kont te rinkelen.’ Bij zo’n gedicht voel je de ogen al rollen. Ook voel je bij enkele gedichten dat Van Os op de rand balanceert en met zijn schrijven net iets te veel op die goedbedoelende vader lijkt die aan zijn zoon vraagt of hij misschien tijd heeft om samen epic te chillen, omdat het hem swag lijkt weer eens wat samen te doen. ‘We hebben gym. / Ik heb liever pauze. // We hebben pauze. // Straks geschiedenis. / Ik heb liever toekomst.’

Diepere betekenis

Gelukkig fonkelen er genoeg mooie prikkelende zinnen om de bundel op dat soort momenten niet weg te leggen. Een aantal gedichten zijn ook spannend qua ritme en door goed gebruik van enjambementen, en dragen bovendien erg mooie zinnen in zich. Zoals het gedicht ‘En we gaan nog niet naar huis’. Daarin lezen we: ‘Elk huwelijk van mijn vader met / een file houdt nooit langer stand / dan anderhalf uur’, en: ‘Mijn vader wilde weer scheiden door een afslag te nemen. Hij vindt altijd nieuwe wegen voor precies / dezelfde problemen’. Deze zinnen hebben een diepere betekenis en roepen tegelijkertijd herkenning op.

In zo’n gedicht kun je betekenis zoeken en vinden. Helaas zijn er ook aardig wat gedichten die dit niveau niet halen en tegen het flauwe aanschurken. Zeker naast de sterke gedichten ademen die een zekere ambitieloosheid. Er had net even verder gedacht, gepuzzeld, gemeanderd moeten worden.

Picasso en pop-art

De maar liefst 52 gedichten gaan gepaard met 52 illustraties van Jan Jutte (die drie keer het Gouden Penseel won). Zijn prenten zijn inspirerend en versterken de tekst. We zien kubistische invloeden met een knipoog naar Picasso, maar ook illustraties waarin pop-art een rol speelt en een hint van Roy Lichtenstein te vinden is. We zien een cartooneske stijl, collages, stempeltechnieken. Spannende composities en uitdagend kleurgebruik. Het is feest om naar te kijken en aangezien pubers de wereld nog weleens zwart-wit willen zien, is een beetje kleur best welkom. Dan mag er toch ook wel enig applaus zijn voor de vinger die het licht aanknipt. Al is het maar om de moedige ouder de weg te wijzen die met een bundeltje poëzie aan de slaapkamerdeur klopt.