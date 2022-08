Stichtingen en verenigingen kunnen voorlopig geen rekening bij ING openen

Een stichting of vereniging die een nieuwe bankrekening wil openen, kan de komende maanden niet bij ING terecht. Dat heeft de bank vrijdag bekendgemaakt. ING komt personeel tekort dat de nieuwe klanten kan controleren op bijvoorbeeld witwassen of financiering van terrorisme.

„Op dit moment zijn we een achterstand aan het inhalen”, zegt een woordvoerder van ING. „Om te voorkomen dat nieuwe klanten met lange wachttijden komen te zitten, hebben we besloten dat ze tijdelijk geen klant kunnen worden.” In het eerste kwartaal van 2023 kunnen verenigingen en stichtingen weer een nieuwe rekening openen, verwacht de bank.

ING werd eerder op de vingers getikt vanwege gebrekkig onderzoek naar witwassen. In 2018 moest de grootste bank van Nederland een recordbedrag van 775 miljoen euro betalen in een schikking met het Openbaar Ministerie, omdat zijn rekeningen ongestoord konden worden gebruikt voor „criminele activiteiten”.

