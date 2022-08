Lang geleden – op 7 december 1992 om precies te zijn – zette ik in een theater in Toronto achter de schermen net mijn Stetson af. Samen met twee andere schrijvers, Timothy Findley en Paul Quarrington, had ik een medley van country- en westernklassiekers uit de jaren vijftig uitgevoerd, speciaal herschreven voor schrijvers – ‘Ghost Writers in the Sky’, ‘If I Had the Wings of an Agent’ en meer van zulke malle parodieën. Het was typisch zo’n benefiet van PEN Canada uit die tijd: verklede schrijvers die voor gek wilden staan om schrijvers te helpen die door regeringen werden vervolgd om dingen die ze hadden geschreven.

Margaret Atwood is schrijfster.

Juist toen we ons gedrieën beklaagden hoe vreselijk we het eraf hadden gebracht, werd er op de deur geklopt. Backstage werd afgesloten, zeiden ze. Geheim agenten praatten in hun mouw. Salman Rushdie was het land in gesmokkeld. Hij zou zo dadelijk het podium op komen met Bob Rae, de premier van Ontario, het eerste regeringshoofd ter wereld dat hem in het openbaar steunde. „En jij, Margaret, als oud-president van PEN Canada, gaat hem inleiden”, werd me gezegd.

Pfff. „Nou ja, vooruit”, zei ik. En ik leidde hem in. Het was zo’n moment van geen woorden maar daden.

En nu, na die aanslag op hem, is dat ook zo.

Martelaar

Rushdie kwam in 1981 als een komeet de literaire wereld binnen met Middernachtskinderen, zijn tweede roman en dat jaar bekroond met de Booker-prijs. Geen wonder ook: het vernuft, de draagwijdte, het historische bereik en de verbale vaardigheid waren adembenemend, en het boek opende de deur voor volgende generaties schrijvers die voorheen misschien het gevoel hadden dat hun identiteit of thematiek hen uitsloot van de caleidoscopische Engelstalige literatuur. Op de Nobelprijs na heeft hij elke eer bereikt: hij is geridderd, hij staat op ieders lijstje van belangrijke Britse schrijvers, hij heeft een indrukwekkend aantal prijzen en eerbewijzen vergaard, maar het belangrijkste is dat hij een groot aantal mensen over de hele wereld heeft ontroerd en bezield. Een grote schare schrijvers en lezers is hem al vele jaren veel verschuldigd.

Plotseling zijn zij hem nóg iets verschuldigd. Lang heeft hij de artistieke uitingsvrijheid tegen iedereen verdedigd. Nu is hij hiervan een martelaar geworden, ook als hij van zijn verwondingen mocht herstellen.

Als je bewind onder druk staat, brengt een boekverbrandinkje wat afleiding voor het volk

In elke toekomstige herdenking van vermoorde, gemartelde, gevangengezette en vervolgde schrijvers zal Rushdie een prominente plaats innemen. Op 12 augustus werd hij door een aanvaller op het podium neergestoken tijdens een literaire bijeenkomst in Chautauqua, een eerbiedwaardige Amerikaanse instelling in de staat New York. Eens te meer bleek ‘zoiets zal hier nooit gebeuren’ niet te kloppen: in onze huidige wereld kan alles overal gebeuren.

Meer dan ooit tevoren wordt de Amerikaanse democratie bedreigd: de poging tot moord op een schrijver is domweg het zoveelste symptoom.

Khomeiny’s fatwa

Ongetwijfeld werd deze aanslag op hem gepleegd vanwege zijn vierde roman, De duivelsverzen, een satirische fantasie die naar zijn eigen mening ging over de verwarring bij immigranten uit (bijvoorbeeld) India in Groot-Brittannië, maar die als instrument werd ingezet in een politieke machtsstrijd in een ver land.

Lees ook: Kan de fatwa tegen Rushdie worden opgeheven? En zes andere vragen

Als je bewind onder druk staat, brengt een boekverbrandinkje wat afleiding voor het volk. Schrijvers hebben geen leger. Ze hebben geen miljarden dollars. Ze hebben geen drom kiezers achter zich. Het zijn dus goedkope zondebokken. Het is zo gemakkelijk hun de schuld te geven: hun medium zijn woorden, die uit hun aard meerduidig en vatbaar voor misverstand zijn; en ze zijn zelf vaak mondig, zo niet ronduit brutaal. Erger nog, vaak zeggen ze de macht de waarheid. En ook los hiervan zullen sommige mensen zich aan hun boeken ergeren. Zoals schrijvers vaak zelf hebben gezegd: als iedereen waardeert wat je geschreven hebt, moet je iets verkeerd doen. Maar als je een machthebber beledigt, kan dat dodelijk zijn, zoals veel schrijvers hebben ondervonden.

In het geval van Rushdie was de macht die hem als pion gebruikte ayatollah Khomeiny van Iran. In 1989 sprak hij een fatwa uit – ruwweg het equivalent van de kerkbannen die pausen in de Middeleeuwen en de Renaissance als wapen gebruikten tegen seculiere machthebbers, maar ook tegen theologische uitdagers als Maarten Luther. Ook loofde Khomeiny een grote beloning uit aan degene die Rushdie zou vermoorden. Er waren tal van moorden en moordpogingen, zoals in 1991, toen de Japanse vertaler Hitoshi Igarashi werd doodgestoken. Rushdie zelf zat noodgedwongen jarenlang ondergedoken, maar gaandeweg kroop hij uit zijn schulp – die PEN-bijeenkomst in Toronto was de belangrijkste eerste stap – en in de afgelopen twintig jaar leidde hij een vrij normaal leven.

Pluralistische democratie

Maar hij liet nooit de kans voorbijgaan om zich uit te spreken voor de beginselen die hij zijn hele schrijversleven had belichaamd. Daarbij stond de vrijheid van meningsuiting voorop. Dat begrip was ooit een slaapverwekkend liberaal cliché, maar is inmiddels iets zeer beladen, omdat extreem-rechts ermee aan de haal wilde gaan ten behoeve van smaad, leugens en haat, en extreem-links het uit het raam wilde gooien ten behoeve van zijn versie van de aardse perfectie. Er is geen glazen bol voor nodig om menige paneldiscussie over dit onderwerp te voorzien, mochten we ooit weer een moment bereiken waarop een rationeel debat mogelijk is. Maar hoe het ook zij, het recht op vrije meningsuiting omvat niet het recht om te belasteren, om kwaadwillig en schadelijk te liegen over aantoonbare feiten, om doodsbedreigingen te uiten of voor moord te pleiten. Dit zou strafrechtelijk vervolgd moeten worden.

Er zijn geen volmaakte slachtoffers, zoals er ook geen volmaakte kunstenaars zijn en geen volmaakte kunst bestaat

Wat de mensen aangaat die over Rushdie nog altijd ‘ja, maar...’ zeggen – een variant op ‘hij had beter moeten weten’, à la ‘ja, heel erg van die verkrachting, maar waarom droeg ze dan ook zo’n kort rokje’ – kan ik alleen maar opmerken dat er geen volmaakte slachtoffers zijn. Zoals er ook geen volmaakte kunstenaars zijn en geen volmaakte kunst bestaat. Mensen die tegen censuur zijn, moeten vaak werk verdedigen dat ze verder zouden afkraken, maar zo’n verdediging is noodzakelijk, want anders moeten we allemaal onze stembanden laten weghalen.

Lang geleden beschreef een Canadees parlementslid een ballet als „een stel nichten dat rondsprong in een lange onderbroek”. Laat ze springen, zeg ik! Wie in een pluralistische democratie leeft, wordt omringd door een veelheid van stemmen, die soms dingen zullen zeggen die ons niet bevallen. Wie niet bereid is hun recht van spreken te handhaven, zoals Salman Rushdie zo vaak wel heeft gedaan, zal uiteindelijk in een tirannie leven.

Rushdie was er niet op uit een held van het vrije woord te worden, maar is dit nu wel. Alle schrijvers, overal – voor zover geen staatslakeien of gehersenspoelde robots – zijn hem veel dank verschuldigd.

Copyright 2022 © O. W. Toad, Ltd. Dit artikel verscheen eerder in The Guardian.