Redouan El Yaakoubi: ‘Ik wil jongeren geven wat ik op school heb gemist’

Toen Redouan El Yaakoubi (26) in Utrecht op het christelijk gymnasium zat, ging hij een keer langs bij het ROC, de school die werd bezocht door zijn vrienden. „Ik kwam daar binnen en schrok van hoe ik me thuis voelde. In die jaren zag ik mijn vrienden nauwelijks. Het enige wat ik deed: school, voetballen en een baantje bij de Dirk. Alleen in de vakanties had ik tijd om vrienden te zien.”

Waarom schrok je zo?

„Op het ROC voelde ik me welkom, ik viel niet op in de menigte. Hoefde me niet anders te gedragen om erbij te horen. Op het gymnasium kon ik niet altijd mijn mening geven over zaken.”

Foto Khalid Amakran

Over wat voor zaken?

„Het nieuws, terrorisme, geschiedenis – over zoveel. Op zo’n witte school doen ze alsof ze open minded en zelfkritisch zijn en onderwerpen van alle kanten willen beredeneren, maar in feite is het ook maar gewoon een bubbel. Het was lastig dat ik soms een andere mening had dan de rest.”

We zitten aan een tafel in het buurtcentrum van Overvecht, de Utrechtse wijk waar El Yaakoubi is opgegroeid, tussen overwegend bewoners van niet-westerse afkomst. Geroutineerd somt hij de vooroordelen op: „Veel criminaliteit, werkloosheid, laag opleidingsniveau. Een achterstandswijk. Dit is het beeld dat mensen kunnen hebben van een buurt als Overvecht. Maar ik zie ook veel ambitie en talent.

„Net zoals het gymnasium is dit een bubbel, waarin veel mensen op dezelfde manier naar de wereld kijken. Als kind werd ik hier gerespecteerd omdat ik slim was en op het gymnasium zat, zo ongeveer als enige. In Overvecht werd ik De Professor genoemd. Op het gymnasium werd ik helemaal niet gezien als slim, daar was ik een buitenstaander.

„Ik zat in een identiteitscrisis. Waar kon ik me thuis voelen, waar was ik echt mezelf? Alleen op de voetbalclub. Daar is het overzichtelijk: kun je goed voetballen, dan hebben we respect voor jou. Als je niet goed bent, krijg je geen respect. Heel simpel, alleen het voetbal telde. En ik was een van de beteren.”

Redouan El Yaakoubi is 26 jaar, hij is aanvoerder van eredivisieclub Excelsior (onlangs gepromoveerd) en oprichter van zijn eigen stichting, Durf te Dromen, waar kinderen op drie locaties in Utrecht naschools onderwijs krijgen en werken aan hun sociale ontwikkeling. „De stichting is gebaseerd op mijn eigen leven. Wat heb ik gemist toen ik op school zat? Dat wil ik die jongeren nu wél geven.”

Over de stichting zo meer. Eerst hoe Redouan El Yaakoubi zelf op het gymnasium terechtkwam. „Mijn docenten op de basisschool heetten Marianne en Chander. Dat ik hun namen heb onthouden zegt wel wat. Ze waren ondersteunend en helpend. Het werkte toen simpel: je schooladvies was je Cito-score. Ik had 548, het hoogste was 550. Een Marokkaanse jongen uit mijn klas zei dat gymnasium nog één stap hoger was dan vwo.

„Mijn drijfveer was om het hoogste te halen. Net als later, om het ongelijk te bewijzen van mensen die zeiden: profvoetbal, dat haal jij toch niet. Voor de klassieke talen had ik niet bewust gekozen. Pas in de eerste schoolweek hoorde ik dat je ook Grieks en Latijn kreeg, dat wist ik daarvoor niet.”

Is het raar dat je dat niet wist?

„Mijn ouders zijn zo goed als analfabeet. Mijn vader spreekt gebrekkig Nederlands, mijn moeder helemaal niet. Ze kennen de samenleving niet zoals wij. Het verschil tussen een hoog en een laag cijfer op een rapport, dat konden ze nog wel zien. Maar ze hebben me nooit kunnen helpen met leren. Geld voor bijles was geen optie. Ze steunden me op andere manieren, die voor hen wel haalbaar waren.

„De Marokkaanse jongen die had gezegd dat we voor gymnasium moesten kiezen, bleef zitten in de eerste klas. Daarna was ik helemaal alleen. De andere kinderen kwamen uit Oog in Al of andere witte buurten in Utrecht. Of uit Lexmond, Harmelen of Zeist. Ik wist wel dat ik anders was, maar niet dat het om zo veel ging. Een andere manier van spreken, van problemen oplossen.”

Hoe dan?

„Ik kende alleen Overvecht. Als hier een probleem is, spreken we het gelijk uit. Als we het dan niet kunnen oplossen, gaan we matten. Dat is wat ik gewend was. Ik ben opgegroeid met dat overlevingsmechanisme: als je zwakte laat zien, ben je de sjaak. Ik heb er genoeg gezien die niet sterk genoeg waren, daar kun je de rest van je leven de pijn van voelen.

„Op het gymnasium moest ik andere regels leren, ik was wel slim genoeg om te zien dat ik daar niet zomaar kon gaan vechten of ruzie maken. De eerste twee jaar werd ik gecorrigeerd op mijn taalgebruik en gedrag. Mijn lontje was superkort, dat is steeds langer geworden.

„Of ik het wilde of niet, ik bleef een buitenbeentje. De kinderen uit mijn klas begonnen met uitgaan en drinken, een soort vervroegde ontgroening van het corps waar ze later lid van zouden worden. Voor al die dingen had ik geen tijd, mijn leven zag er heel anders uit. De laatste jaren dacht ik: wat de fok ben ik nog aan het doen op deze school?”

Via omwegen bereikte Redouan El Yaakoubi pas op wat latere leeftijd het betaald voetbal. Hoe kwam dat? „Omdat veel scouts mijn talent niet zagen. Tot mijn 16de begreep ik wel dat ze het niet zagen, daarna niet meer. Omdat duidelijk was dat ik het kon, dat blijkt nu ook wel. Al moet je ook geluk hebben. Ik zeg niet dat het komt doordat ik Marokkaans ben, maar het is altijd een factor. Johan Derksen heeft op tv verteld dat clubs niet te veel Marokkanen in hun teams willen hebben. Wat ik niet begrijp: vaak wordt dan verwezen naar temperament, houding – alleen staat dat voor mij los van etniciteit. Ze zouden moeten kijken naar: waar komt iemand vandaan? Een autochtone Nederlandse jongen die uit deze buurt komt en die hetzelfde heeft meegemaakt als ik, kan hetzelfde korte lontje hebben.”

Tijdens een studie bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht begon Redouan El Yaakoubi na te denken over een stichting. Na ruim een jaar stopte hij alweer met studeren, het viel niet te combineren met profvoetbal. „Toen ik met die studie stopte, had ik weer tijd om op te schrijven wat ik wilde. Ik had toegang tot hoogleraren, met wie ik hierover kon praten. En ik had veel vrijwilligerswerk gedaan, ik kende het wereldje.”

Durf te Dromen heeft drie vestigingen in Utrecht: Overvecht, Lombok en Leidsche Rijn. In buurtcentra en schoolgebouwen volgen leerlingen van basis- en middelbare scholen bijlessen en andere trainingen. Dat doen ze na schooltijd en in het weekend. Het begon zo: „Om me heen zag ik dat veel jongens met een andere etnische achtergrond niet slaagden op school, terwijl ze superintelligent waren. Waarom lukt het dan toch niet? Ik zag zoveel kinderen met een potentie die er niet uit kwam. We doen ze tekort. De lat moest hoger.

„Ik denk dat het niet alleen gaat om scholing en bijles, ook om begeleiding. Sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling. Talentontwikkeling. Als je zelfvertrouwen hebt, werkt dat door in alles. In de les durf je meer vragen te stellen, je kunt een toets beter maken.”

Wie komen naar de stichting?

„Ze komen uit de hele regio, ook uit Vianen en andere steden rond Utrecht. Vooral van Turkse en Marokkaanse afkomst, jammer dat we wit Nederland hier weinig zien. Misschien zijn we te goedkoop – dat ze dan denken dat we minder kwaliteit bieden.”

Hoe financier je het?

„Eerst deed ik het zelf, van mijn eigen spaargeld. We groeiden zo snel dat er een startsubsidie kwam, alleen was dat nog steeds geen vetpot. Iedereen is vrijwilliger, niemand wordt betaald, ze doen het naast hun baan.

„Van de ouders vragen we een bijdrage van 35 euro per maand, omgerekend is dat ongeveer een euro per uur. Het is een symbolische bijdrage, anders gaan ze te nonchalant om met de lessen, dan denken ze: ik hoef toch niet te komen. Ik wil discipline en mentaliteit zien.”

Wat vinden je collega’s op de lclub ervan?

„Die zijn supertrots op wat ik doe. Ze steunen me, komen lesgeven of zijn gastspreker.”

Foto Khalid Amakran

Als jij na een training weer van de voetbalclub naar de stichting moet racen, denk je dan wel eens: waarom doen jullie verder niets?

„Naast het voetballen maak ik zestig uur per week voor Durf te Dromen. Natuurlijk denk ik soms: jullie zouden ook zoveel moois kunnen doen met jullie talenten en netwerk. Ze zouden zoveel meer uit hun leven kunnen halen. Alleen weet ik niet van iedereen wat zij doen na de training. Voetballer zijn lijkt een luxeleventje. Maar het is een hele zware baan, fysiek en mentaal. En we zijn niet allemaal miljonair, zoals veel mensen denken. Bij Excelsior verdienen spelers tussen de 1.000 en 5.000 euro per maand. Bruto.”

Zestig uur per week is veel, naast een baan als profvoetballer.

„Ik hoop dat de gemeente ons een subsidie geeft, dan kan ik meer rust nemen.”

Zeuren trainers over de stichting, dat je niet genoeg focust op voetbal?

„Als het goed gaat, hoor je niemand. Gelukkig gaat het ook vaak goed. Als het minder gaat, hoor ik dat ik beter zou presteren als ik helemaal focuste op voetbal. Dat begrijp ik, ze hebben een punt. De club is je werkgever, zij willen dat ik me optimaal inzet.”