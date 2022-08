Onderzoekers: algen mogelijke oorzaak van vissterfte in Oder-rivier

Niet chemisch afval, maar giftige stoffen die algen uitscheiden waren de oorzaak van massale vissterfte in de Oder. Dat vermoedt het Duitse onderzoeksbureau IGB op basis van metingen in de rivier op de grens met Polen. Toch betekent dat niet dat de vissen aan een natuurlijke oorzaak zijn overleden, schrijven de onderzoekers.

De algensoort Prymnesium parvum, die sterke gifstoffen produceert, komt volgens de onderzoekers veel voor in het water, hoewel ze dat nog met dna-onderzoek moeten bevestigen. Opmerkelijk is dat die alg leeft in brak water, tussen zoet en zout in, dat normaal niet in het getroffen gedeelte van de Oder voorkomt. Een combinatie van warm laag water door droogte en industriële zoutlozingen kan de omstandigheden hebben gecreëerd waarin de giftige alg gedijt.

Eind juli dreven duizenden dode vissen in de Oder. Toen werd al snel aan lozingen van chemische stoffen gedacht, zoals het giftige mesityleen. Duitse politici vroegen opheldering van Polen, dat maar mondjesmaat informatie deelde. Het onderzoek van het Leibniz Instituut voor Zoetwaterecologie en Binnenvisserij (IGB) loopt nog, maar vanwege alle publieke aandacht komt het onderzoeksinstituut nu alvast met voorlopige resultaten.

