Netflix voegt plotseling Nederlandse katten-animatie toe aan topserie ‘The Sandman’

Hisko Hulsing uit Amsterdam heeft een aflevering van de nieuwe Netflix-serie The Sandman gemaakt. Vrijdagochtend 9 uur zette Netflix die online als een extraatje voor de fans van de fantasyserie die sinds 5 augustus al door miljoenen wereldwijd is bekeken. Volgens The Economist besteedde Netflix zijn geld nooit beter. Bijzonder is dat A Dream of a Thousand Cats een animatie is en alle andere afleveringen van de serie live-action, met echte acteurs.

Hulsing is bekend van animatieseries zoals Undone op Amazon Prime, de documentaire Montage of Heck over popster Kurt Cobain. Hij maakte ooit een strip over Gustav en Alma Mahler voor NRC.

De serie The Sandman is gebaseerd op een 75-delige comicreeks van de Engelse schrijver Neil Gaiman. Het gaat over een soort god, Dream of Morpheus genoemd, die mensen laat dromen en toegang heeft tot die dromen. De verhalen spelen zich af in de werelden van de slapenden en de wakenden en in die van goden als Dream.

De aflevering A Dream of a Thousand Cats speelt met de vraag: hoe zouden onze verhoudingen zijn als mensen klein en katten groot waren. En zijn katten werkelijk tevreden met de huidige machtsverhouding?

Netflix had zijn Undone gezien en was onder de indruk van Junkyard, een vroeger werk van hem, vertelt Hulsing. Zo kwamen ze bij hem. The Sandman kende hij een beetje van vroeger. „Ik heb er ooit eentje gekocht bij stripwinkel Lambiek, een jaar of twintig geleden.” Op basis van het scenario van showrunner Allan Heiberg maakte hij een kort geanimeerd voorbeeld, met muziek en alles erbij. „Ik kreeg minimaal commentaar van Netflix. Sindsdien had ik weinig met de showrunner te maken. Dat was heerlijk, heel veel vrijheid.”

Topacteurs

Hij heeft met 150 mensen gewerkt aan de 15 minuten durende animatie. „Ik regisseer en doe het productiedesign. De katten zijn in Londen geanimeerd door Untold Studio’s, die ook aan The Lion King hebben gewerkt. In Nederland werk ik met een team olieverfschilders die in mijn stijl de achtergronden schilderen en ook de katten zijn hier opnieuw getekend bij Submarine Studio. We maken er lijntekeningen van en brengen schaduwen en kleuren aan zodat het mooi samenwerkt met de achtergronden.”

Wat meteen opvalt, is dat de katten praten zonder hun kaakjes te bewegen. „Ze communiceren telepatisch”, vertelt Hulsing. „Alleen als ze miauwen is het lipsynchroon. Het is riskant, ik hoop dat de mensen er in meegaan. Maar ik wilde de katten beslist niet antropomorf maken. Voor het verhaal moesten het echte katten zijn.” De stemmen zijn gedaan door topacteurs, onder wie Michael Sheen, Sandra Oh, David Tennant en James Mcavoy. Schrijver Neil Gaiman zelf doet de stem van een kraai.

Hulsing heeft niet overwogen levende katten te filmen en daar dan via de rotoscope-techniek animatiebeelden van te maken. Met die methode heeft hij wel de serie Undone gemaakt, waarin acteur Bob Odenkirk (Better Call Saul) een belangrijke rol speelt. „In Undone zat één scène met een kat die op een tafel moest springen. Ik dacht dat is zo klaar, maar het filmen duurde twee dagen.” De mensen in A Dream of a Thousand Cats zijn wel geanimeerd op basis van rotoscope.

Hulsing zegt dat A Dream of a Thousand Cats de mooiste film is die hij ooit heeft gemaakt. „Normaal is er altijd druk vanwege budget en deadlines, dus doe je concessies. Maar voor The Sandman kreeg ik een heel ruim budget. Ik hoefde ook niet veel te vergaderen over extra uitgaven, zoals een achtergrond voor een tweede of derde keer aanpassen. Na een mailtje kreeg ik meteen toestemming. Zo kon ik kon langer bijsturen op alle fronten. Ik streef altijd naar perfectie, maar hier kon ik het voor het eerst echt waarmaken.”

