Kritiek op Israël om inval bij Palestijnse organisaties

Het Israëlische leger heeft donderdag de kantoren van zeven Palestijnse organisaties gesloten, omdat die met terroristen zouden samenwerken. De sluiting, die gepaard ging met geforceerde deuren en de inbeslagneming van computers en documenten, leidde direct tot kritiek van de Verenigde Naties, die de Israëlische beschuldigingen ongegrond noemden. Ook de Verenigde Staten toonden zich „bezorgd” over de invallen en Washington heeft de Israëliërs om bewijzen voor hun beschuldigingen verzocht.

Het gaat onder meer om de bekende Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq, maar ook om de agrarische hulporganisatie UAWC, die jarenlang hulp van Nederland ontving. Een groep westerse diplomaten bezocht na de inval het kantoor van Al-Haq, waar medewerkers hun werk trachtten voort te zetten. „We betuigen onze solidariteit met onze partners, die we al vele, vele jaren steunen”, verklaarde delegatieleider Sven Kühn von Burgsdorff, de EU-vertegenwoordiger in de Palestijnse gebieden. Hij noemde Al-Haqs werk „onmisbaar”.

Israël beweert dat de organisaties geld doorsluizen naar het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). De linkse PFLP, die een politieke en een gewapende vleugel kent, wordt door Israël, de EU en de VS als een terroristische organisatie beschouwd. In het verleden heeft de PFLP dikwijls terroristische aanslagen gepleegd.

Na grondig onderzoek concludeerde negen Europese staten, waaronder Nederland, vorige maand echter dat Israël niet kon aantonen dat de zes ngo’s het stempel van terroristische organisatie verdienden. Ze kondigden daarom aan hun hulp aan de betreffende organisaties voort te zetten. Critici verdenken Israël ervan de organisaties het zwijgen te willen opleggen, omdat ze geregeld kritiek uitoefenen op het Israëlische optreden jegens Palestijnen.

Mensenrechtenkantoor

Een woordvoerder van het mensenrechtenkantoor van de VN in Israël verklaarde donderdag dat de Israëlische autoriteiten nog altijd niet met bewijsmateriaal voor de dag zijn gekomen. „Als zodanig lijken de sluitingen volkomen willekeurig”, aldus de woordvoerder.

Behalve Al-Haq en UAWC heeft Israël ook Addameer, een organisatie die Palestijnse gevangenen bijstaat, het Bisan Centre for Research and Development, Defense for Children International – Palestine, de Health Work Committees (HWC) en de Union of Palestinian Women's Committees (UPWC) voor gesloten verklaard. Veel van deze organisaties documenteren beschuldigingen van schendingen van de rechten van Palestijnse burgers door Israël, maar ook wel door de Palestijnse Autoriteit. Daardoor staan ze vaakzowel met Israël als met de Palestijnse Autoriteit op gespannen voet.

Nederland financierde alleen UAWC direct. Indirect betaalt Nederland mee aan Defense for Children (via de VN) en Al-Haq.

Een zegsman van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de civil society „een integraal bestanddeel vormt van bloeiende democratieën”.

