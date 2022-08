Kabinet steekt extra geld in opvullen van gasbergingen

In de bergingen in Bergermeer en Norg wordt deze winter meer aardgas opgeslagen dan volgens de Europese afspraken noodzakelijk is. In het Noord-Hollandse Bergermeer, waar gas ligt opgeslagen dat geschikt is voor de industrie, wordt de buffer voor 90 procent gevuld. Het Drentse Norg, waar gas ligt dat geschikt is voor huishoudens, is nu al voor 80 procent vol en dat gaat mogelijk naar 100 procent.

„Wat de voorraad aan gas betreft, staan we er als Nederland heel goed voor”, zei energieminister Rob Jetten (D66) vrijdag na afloop van de ministerraad, waarin het besluit was genomen. „Tegelijkertijd zijn de zorgen groot. De prijzen zullen hoog blijven en dat raakt de huishoudens en bedrijven fors.”

Gasprijs bijna 250 euro

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn de gasprijzen naar recordhoogte gestegen. In reactie op de sancties heeft president Poetin de leveranties aan Europa fiks beperkt. Dinsdag boekte de gasprijs zelfs een record toen die even boven de 250 euro per megawattuur kwam: ruim tienmaal meer dan een jaar geleden. Vrijdag bewoog de gasprijs zich tussen de 240 en 248 euro.

Die hoge prijzen raken ook de overheid want het vullen van de bergingen is door het hoge prijsniveau een kostbare zaak. Bergermeer zou mede door ingrijpen van de overheid al tot 68 procent worden gevuld. Het kost 210 miljoen om de opslag tot 90 procent te vullen. Aanvankelijk was 623 miljoen euro uitgetrokken voor de eerste vuloperatie, maar daarvan was nog zo’n 200 miljoen over.

Tot het uitbreken van de energiecrisis was het vullen van gasbergingen voor bedrijven financieel interessant: op het moment dat de berging in voorjaar of zomer wordt gevuld, ligt de prijs normaal lager. Dat opgeslagen gas levert vervolgens in de winter, als de vraag veel groter is, een hogere prijs op. Op dit moment is de prijs het hele jaar zo extreem hoog, dat bedrijven kans lopen dat de prijs in de winter lager is dan op dit moment.

Gazprom en Bergermeer

Voor Bergermeer bestaat nog een ander probleem. Een fors deel van de Noord-Hollandse berging, meer dan 40 procent, is in handen van Gazprom. Het Russische staatsbedrijf lijkt geen plannen te hebben om de voorraden aan te vullen en het was de vraag of het mogelijk was die ruimte van Gazprom te vullen. Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is dat nu juridisch afgedekt. Het verhogen van de voorraad tot 90 procent betekent een extra opslag van 1 miljard kubieke meter. Bergermeer is nu voor 58 procent gevuld en dat zou volgens de eerdere plannen vóór de winter op 68 procent uitkomen.

Nederland gebruikte tot vorig jaar jaarlijks ruim 40 miljard kubieke meter, maar door besparingen, een zachte winter en het staken van bedrijfsactiviteiten ligt het verbruik dit jaar tot nu toe bijna 30 procent lager.

Vrijdag werd niet duidelijk of Norg voor 100 procent wordt gevuld zoals dat wel bij de twee kleinere bergingen, Alkmaar en Grijpskerk, gebeurt. Eerder sprak Jetten die wens wel uit. „Komende weken gaan we kijken of we Norg tot 100 procent kunnen vullen”, zei hij vorige maand tijdens een persgesprek over de gasproblematiek.

Lees ook: Onder de grond bij Bergen blijven Russen de baas over het gas

GasTerra, dat namens de overheid gas aan- en verkoopt, heeft de taak om Norg te vullen. Volgens een vorig jaar gesloten akkoord met de NAM, in handen van Shell en ExxonMobil, is de voorraad inmiddels voor iets meer dan 80 procent gevuld. Om het nog verder te vullen wilde GasTerra eerst financiële garanties van de overheid. Om tot 100 procent te komen, moet voor minimaal 2,5 tot 3 miljard euro aan gas worden ingekocht, becijferde een woordvoerder van Gasterra deze week. Het gaat in Norg om buitenlands gas (hoogcalorisch) dat door het toevoegen van stikstof geschikt is gemaakt voor huishoudelijk gebruik. Daardoor lijkt het op gas dat tot voor kort uit de Groningse bodem kwam. Veel industriële bedrijven gebruiken hoogcalorisch gas zoals dat in Bergermeer is opgeslagen.

Onvrede bewoners Norg

Deze vrijdag werd al verwacht dat het kabinet groen licht zou geven voor het verder vullen van Norg, dat met een capaciteit van 7 miljard kubieke meter de grootste berging van Nederland is. Maar er bestaat al langer onvrede bij bewoners rond het gasveld, onder meer omdat de afhandeling is gestaakt voor het vergoeden van de aangebrachte schade aan woningen. De komende tijd wordt nu volgens het kabinet eerst met de bewoners overlegd over de gestaakte schadeafhandeling en komt er extra onderzoek naar de oorzaken van de schade.

De EU-lidstaten hebben ingestemd met de eis van de Europese Commissie dat elk land vóór de komende winter zijn bergingen gemiddeld voor minimaal 80 procent vult. Nederland beschikt vergeleken met andere landen over een flinke capaciteit aan gasopslag. Toch zijn de voorraden, die deels ook voor de export worden aangelegd, volgens een recent energierapport van ABN Amro goed voor hoogstens een kwart van de vraag tijdens een gemiddelde winter.