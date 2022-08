Jumbo-Visma wint drukbezochte ploegentijdrit van de Vuelta in Utrecht

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft de ploegentijdrit waar de Ronde van Spanje vrijdagavond mee van start ging in Utrecht gewonnen. De 36-jarige Robert Gesink kwam als eerste van zijn team over de streep en is daarmee de eerste leider in het algemeen klassement.

„Ik ben de jongens zo dankbaar”, zei Gesink tijdens een kort interview op het podium over zijn ploeggenoten. „Het is fantastisch dat ze me dit hebben gegund, maar de rest van deze ronde ligt de focus weer op onze kopman Roglic hoor.”

Lees ook: Na de Giro en de Tour is nu ook de Vuelta in Utrecht – ‘Het drieluik is compleet’

Team Jumbo-Visma deed 24 minuten en 40 seconden over de ruim 23 kilometer lange tijdrit. Ineos, met onder meer de Nederlander Dylan van Baerle en de Ecuadoraanse kopman Richard Carapaz, werd tweede op 13 seconden en QuickStep met de Belg Remco Evenepoel als kopman derde op 14 seconden. Daarmee heeft Jumbo-renner en drievoudig Vuelta-winnaar Primoz Roglic, voor wie Gesink vanaf nu weer gaat werken, gelijk al de eerste tijdwinst geboekt op zijn belangrijkste concurrenten.

Utrecht wielerstad

Utrecht is nu de eerste stad ter wereld die alle drie de grote wielerrondes - Giro, Tour en Vuelta - heeft verwelkomd. De renners reden onder meer over de Maliebaan, het oudste fietspad van Nederland, en werden langs het hele parcours massaal toegejuicht.

Veel doorgaande wegen in de stad zijn tot laat in de avond afgesloten. Dat leidt volgens persbureau ANP tot frustratie van mensen die tegen blokkades oplopen.

Dit weekend volgen nog twee etappes in Nederland. Zaterdag rijdt het peloton met Robert Gesink in de rode leiderstrui in een rit van 175 kilometer van Den Bosch naar Utrecht en zondag staat de etappe Breda-Breda van 193,5 kilometer op het programma.