In regionale overleggen werd al weken gewaarschuwd voor dwang vanuit het Rijk

Odoorn, Ruinen, Ede, Leusden, Putten, Noordoostpolder, Markelo, Nijeveen, Oisterwijk. Een bode bezorgt op een zaterdag bij alle acht burgemeesters een brief. Of zij zich maandag in het Torentje kunnen melden. Daar deelt de premier „ijskoud” mee dat er in hun gemeente een asielzoekerscentrum komt.

De operatie heet ‘Eerst plaatsen, dan praten’. „Overheden horen zo niet met elkaar om te gaan”, reageert burgemeester Yvo Kortmann. Als hij uit Den Haag terugkeert in Oisterwijk, is de eerste bus met asielzoekers net aangekomen. Het is 1990.

Om de paar jaar herhaalt zich sindsdien een soortgelijk scenario: het aantal opvangplekken blijkt te klein voor het aantal asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat wordt betaald per gevuld bed en afschaalt als er minder asielzoekers zijn, moet bij een toestroom op zoek naar nieuwe locaties voor azc’s. Gemeenten willen niet meewerken, kabinet dwingt. De burgemeester voelt zich overvallen en terzijde geschoven, bewoners zijn boos.

Deze week ging het niet anders: staatssecretaris voor Asiel, Eric van der Burg (VVD), nam dinsdagavond de vergunningsverlening van de Twentse gemeente Tubbergen over. Zo kan het bestemmingsplan van een hotel in het dorp Albergen worden aangepast om er een azc te vestigen. Het college had „keer op keer ‘dat willen we niet’” gezegd, zei Van der Burg.

Aan de Tweede Kamer schreef de staatssecretaris over zijn dwangmiddel: „Op die manier is het Rijk niet gebonden aan de bereidwilligheid van gemeenten om een COA-locatie te openen.” Dit was bovendien slechts „een eerste stap”, schreef hij. „Meerdere locaties in andere gemeenten zullen volgen.”

Nederlands Lampedusa

De huidige opvangcrisis is een acute. In Ter Apel, het enige centrum waar een nieuwe asielzoeker zich kan en moet aanmelden, slapen al maanden asielzoekers buiten. Al in april vergeleek de burgemeester van Groningen de situatie met het Italiaanse eiland Lampedusa, berucht om de slechte leefomstandigheden. De afgelopen dagen ontstonden in Ter Apel vechtpartijen tussen asielzoekers.

Maar het gaat veel verder dan één bottleneck: de héle keten is vastgelopen. Omdat er voor statushouders – met een verblijfsvergunning – geen woningen zijn door het landelijke woningtekort, zitten 15.000 van hen nog in een azc. Op plekken waar eigenlijk asielzoekers zouden moeten worden opgevangen. Het COA schat dat er voor het einde van het jaar 16.000 plekken bij moeten komen. Eerder deze week bleek dat bijna twee derde van de veiligheidsregio’s het afgesproken aantal niet heeft geregeld.

Daarom worden er crisisopvangplekken geregeld. Maar die locaties (leegstaande scholen, kazernes, kantoren en vakantiehuisjes) worden ook gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Bovendien, zegt Vluchtelingenwerk Nederland, voldoen ze niet aan de wettelijke minimumeisen: het ontbreekt aan sanitaire voorzieningen, bedden, privacy, fatsoenlijk eten en bescherming. De stichting spande een kort geding aan tegen het Rijk en het COA. Tegelijkertijd heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, het kabinet laten weten dat gemeenten per 1 oktober stoppen met het organiseren van noodopvang: „Wij zijn het Rijk aan het helpen met wat ze zelf niet hebben georganiseerd.”

Zo heeft de staatssecretaris nog anderhalve maand de tijd een oplossing te vinden. „Op basis van vrijwilligheid lukt het niet meer”, zei hij woensdag. Hij koos voor een dwangmiddel dat al sinds 2015 bestaat, het ‘ruimtelijke ordeningsinstrumentarium’. Dat zorgde destijds niet voor brede ophef; het wordt bijvoorbeeld ingezet bij de bouw van een vuilverbrandingsoven en geeft het Rijk de bevoegdheid „bij de verwezenlijking van een project van nationaal belang” een gemeente te overrulen.

Op het oog lijkt deze crisis vergelijkbaar met andere gevallen van wrijving tussen Den Haag en lokale overheden. Zoals de uitvoering van de jeugdzorg door gemeenten, of de stikstofcrisis die het kabinet bij de provincies heeft neergelegd.

Dat is gezichtsbedrog. Want asiel is geen gedecentraliseerde taak, maar een rijksbevoegdheid. Het COA heeft geen toestemming van een gemeentebestuur nodig om asielzoekers te huisvesten. De gevolgen zijn wél voor de burgemeester: boze bewoners, bang voor overlast of verandering. In Albergen stonden elke avond demonstranten voor het door het COA aangekochte hotel. Ze demonstreerden níét bij het gemeentehuis. Aan een gesprek daar met de burgemeester hadden de omwonenden „een heel goed gevoel” overgehouden. Overbuurman Ben Boerrigter voelde zich in eerste instantie behoorlijk genept door de gemeente. „Maar ik geloof nu wel dat ook zij echt overruled zijn”, zegt hij.

Burgemeester Wilmien Haverkamp-Wenker zegt dat Tubbergen geen alternatief is geboden. Driehonderd asielzoekers op bijna 3.600 inwoners vindt zij uit balans. „Kijk naar de schaal van de gemeente”, zei ze woensdag. Wethouder Ursula Bekhuis-Groothuis (Gemeentebelangen, VVD) zei dat Tubbergen enkele tientallen Oekraïners opvangt, crisisopvangplekken heeft en in het hotel „maximaal twintig statushouders” wilde huisvesten.

Die houding, die ook in andere ‘weigergemeenten’ te horen is, wekt weer wrevel op bij gemeenten die wél asielzoekers opvangen en niet alleen tijdelijke plekken creëren. Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zei tegen RTV Noord dat zijn collega’s ook „aan de voorkant moeten leveren, dat doen ze niet. Dit is een probleem van mijn toch nalatige collega-gemeenten.” In regionale overleggen wordt al weken gewaarschuwd voor dwang vanuit het Rijk. Gemeenten die wel asielzoekers opvangen, vinden dat ‘weigergemeenten’ daarom niet verrast moeten zijn.

Van der Burg is ondertussen bezig met een wetsvoorstel om alle gemeenten, via een provinciale verdeelsleutel, te verplichten asielzoekers op te vangen. Dat verwacht hij na de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. De wet zou wat hem betreft per januari moeten ingaan.

In Oisterwijk, dat zich in 1990 overvallen voelde door het Rijk, heeft het gemeentebestuur onlangs het azc-contract overigens met nog eens dertig jaar verlengd.

Met medewerking van Marit Willemsen