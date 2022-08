In de Chinese stad Xiamen testen ze nu zelfs vissen op corona

In Xiamen hebben honderden vissen de afgelopen maand niet alleen een vishaak, maar ook een wattenstaafje in hun bek gekregen. De angst voor het coronavirus in de Chinese kuststad is dusdanig groot, dat de dagelijkse vissersvangst wordt getest op Covid-19. Beelden van ambtenaren die spartelende vissen testen, door met een teststaafje in de bek en langs de kieuwen van de longloze dieren te gaan, gaan Chinese sociale media en grote delen van de wereld over.

China hanteert al lange tijd een zero-covid-beleid. Lokale autoriteiten in het hele land proberen het virus te verdrijven. Zo ook in Xiamen, waar autoriteiten het nodig vinden om niet alleen vissers, die na een werkdag vanaf de open zee terugkeren in de haven, maar ook hun „materiaal” – de vangst – te testen. Meerdere vissers zouden op zee illegale handel drijven met overzeese schepen, waardoor zij „het coronavirus importeren”, aldus lokale autoriteiten.

Geen zalm op het menu

De beelden van op corona geteste vissen lijken ongebruikelijk, maar volgens een lokale ambtenaar in Xiamen heeft de stad „geleerd van Hainan, waar een ernstige corona-uitbraak plaatsvond”. Ook op dat Zuid-Chinese eiland zouden vissen deze maand zijn getest op het virus, zegt de ambtenaar tegen dagblad South Morning China Post. De autoriteiten in Hainan legden een link tussen de corona-uitbraak en de visserij aldaar. Ook Chinese staatsmedia deden dat meermaals.

In 2020 heerste in China al angst dat het coronavirus via buitenlandse zalm binnenkwam. Het land legde toen de hele import van onder meer Noorse zalm naar China stil, waardoor de vis nergens in het Oost-Aziatische land meer op het menu stond.

De resultaten van de coronatests in Xiamen zijn geruststellend: geen enkele vis is tot dusver positief getest op Covid-19.