House of the Dragon: hartsvriendinnen tegen het patriarchaat en tegen elkaar

Acteurs Emma d’Arcy en Matt Smith zijn van de set geplukt voor een interview. Alles aan de entourage schreeuwt Game of Thrones: zware stoelen voor slecht belichte kasteelmuren, peperdure gewaden in zwart en rood, en op gouden gespen en broches prijken schubben en draken. Maar d’Arcy en Smith willen dat de kijker dondersgoed weet dat spin-off House of the Dragon iets heel anders is dan het origineel. Die serie zou nu niet eens meer gemaakt kunnen worden, zegt d’Arcy. „We leven in een andere tijd, nu. Er heerst een ander klimaat.”

De serie House of the Dragon heeft te veel weg van het origineel om de twee niet te vergelijken, maar d’Arcy heeft een punt: hoewel de spin-off zich tweehonderd jaar voor de gebeurtenissen in Game of Thrones afspeelt, voelt de serie als een update. Met acteurs van kleur in verschillende hoofd- en bijrollen wordt Westeros eindelijk minder wit, en vrouwelijke personages ontworstelen zich aan de archetypen. High fantasy, het genre van de boeken waarop Game of Thrones en House of the Dragon zijn gebaseerd, is ten diepste oerconservatief. Het zijn klassieke sprookjes, over mannen met zwaarden en vrouwen achter het weefgetouw, waarin het oorlog wordt tussen de trouwerijen door. Om in die wereld toch een verhaal te vertellen dat past bij de tijd, gaan de personages in House of the Dragon de strijd aan met de traditie.

Het plot loopt langs de relatie tussen de opstandige prinses Rhaenyra Targaryen (Emma d’Arcy), troonopvolger en dochter van Koning Viserys, en haar vriendin Alicent Hightower (Olivia Cooke), de brave dochter van de adviseur van de koning. Die verandert met de jaren van een tienervriendschap in een bittere strijd om de Iron Throne – , voor Game of Thrones-kijkers welbekend. Wat de twee bindt, is een grondige afkeer van een wereld die geregeerd wordt door mannen, die hun koninkrijk nog liever in de fik zetten, dan een vrouw op de troon zien. (Denk aan The Handmaid’s Tale, maar dan in de middeleeuwen.) Ze voeren ieder hun eigen strijd voor zelfbeschikking en gerechtigheid, zowel naast als tegenover elkaar, met vuur en bloed.

Met deze update komen nieuwe missers. Halverwege het seizoen verspringt de tijd en worden tieners volwassen, waardoor veel van de acteurs die de serie dragen, zoals Emma d’Arcy en Olivia Cooke, pas laat in beeld komen, als volwassen versie van hun personage. Het contrast is te groot: van de hechte band tussen de twee jonge vrouwen, die als rode draad door de serie loopt, geloof je als kijker nog maar weinig. Rouw, woede, verdriet: ze blijven afleveringen lang aan de oppervlakte, waardoor de motieven van de personages niet altijd even helder zijn.

Hoofden splijten als meloenen

Vergeleken met Game of Thrones is House of the Dragon super compact. De serie draait om één familie, één land, één oorlog, en ze reizen per draak, dus de af te leggen afstanden zijn te overzien. Zelfs lange veldslagen worden kort, met drakenvuur als nucleaire optie. Helaas is er ook gesnoeid in de dialogen: de lange aanloop van geplot en gefluister, die in Game of Thrones voorafging aan de meeste actie, ontbreekt. Hoofden splijten als watermeloenen, maar naar het waarom is het vaak gissen. Als je niet weet wat de personages drijft en wat er op het spel staat, is zelfs het spectaculairste bloedbad niet zo spannend.

Pas in de zesde aflevering begint het echte werk. De dood van de koning komt dichterbij, het land staat op scherp. Een personage dat de zaken van een afstandje gade sloeg – stil, berekenend – smeedt een plannetje. Zo ken ik ze weer, denkt de kijker. Eindelijk. De laatste vier afleveringen zijn nog niet beschikbaar voor recensenten.