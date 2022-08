Hoekstra: stikstofdoelen hoeven niet per se in 2030 behaald te zijn

Als het aan CDA-leider Wopke Hoekstra ligt, hoeven de stikstofdoelen niet in 2030 worden gehaald. Dat zegt Hoekstra, behalve partijleider ook minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier, in een vrijdag gepubliceerd interview met AD. Hoekstra lijkt af te willen wijken van plannen met de andere coalitiepartijen (VVD, D66 en ChristenUnie) zoals vastgelegd in het regeerakkoord, om de stikstofuitstoot in heel Nederland tegen 2030 te halveren, om zo kwetsbare natuurgebieden te herstellen. Met name D66 wil dat het kabinet sterk vasthoudt aan de doelstellingen.

Hoewel natuurherstel en de halvering van de stikstofuitstoot volgens Hoekstra „niet ter discussie staat”, is 2030 „niet heilig” voor zijn partij. Hij pleit ervoor de gesprekken met boeren te „herstarten” en hen „weer bondgenoot” te maken. „We zijn nu een paar maanden bezig en wat is het resultaat? Impasse”, aldus de CDA-leider. „Natuurlijk kun je op veel plekken vóór 2030 de stikstofdoelen al halen, maar als het elders langer duurt, moeten we die tijd nemen.”

‘Gemankeerd middel’

Ook wil Hoekstra het „gemankeerde middel” van de kritische depositiewaarde vervangen. In plaats daarvan wil hij snel „ecologische autoriteiten” de lokale natuur laten beoordelen, om te kijken hoe het gesteld is met de schade door stikstof. De kritische depositiewaarde legt vast hoeveel stikstof uitgestoten kan worden in een ecosysteem, zonder dat het daardoor geschaad wordt. Hoewel uit wetenschappelijk onderzoek steeds blijkt dat natuurschade door stikstofuitstoot vast te stellen is, blijven veel boeren de kritische depositiewaarde in twijfel trekken.

Het kabinet bleef lang eensgezind over de afgesproken stikstofdoelen. Sinds deze maand lijkt daar verandering in te komen, onder meer door vragen van Tweede Kamerleden van VVD, CDA en ChristenUnie aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD), of de vermindering van de stikstofuitstoot met 39 kiloton per jaar noodzakelijk is. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot noemde die houding het „typische uitstelgedrag, van pappen en nathouden, van het niet durven nemen van noodzakelijke lastige maatregelen”. Volgens hem is dat „precies de reden waarom we na jaren van vooruitschuiven nu met het stikstofprobleem zitten”.

Als Hoekstra gevraagd wordt naar mogelijke spanningen die zijn uitspraak oplevert bij het kabinet, met name bij D66, zegt hij vertrouwen te hebben in het kabinet. „Een regeerakkoord geeft richting, maar er is altijd overleg over aanpassingen”, aldus de vicepremier. „Ik vertrouw erop dat dat weer lukt. Maar ik ga niet doen alsof het makkelijk is.”

Lees ook: Stikstofminister Van der Wal mist steun van haar collega’s bij crisisaanpak