Omdat er altijd wel iemand wil komen lunchen, of thee drinken, of erger, moet ik snel iets op tafel kunnen toveren, en omdat mijn talent daar niet ligt, ben ik steevast op zoek naar recepten. In de zomer geeft een receptenrubriek een paar makkelijke cadeau. „Makkelijker kan ik het niet maken”, zegt de receptenschrijver.

Mooi zo. Ik kies het recept dat het makkelijkst oogt en lees de eerste zin hardop. „Kneus de kardemompeulen.” Ik lees het nog eens, en dan nog eens. „Kneus de kardemompeulen.” Wat staat daar, wat betekent dat? Ik heb duidelijk niet opgelet, zucht ik, heel Nederland weet wat kardemompeulen zijn en ik weet van niets. „Voeg de saffraan toe.”

Vandaag gaat mijn eigen rubriek over het sociaal contract. Als u niet weet wat een sociaal contract is, dan hebt u niet opgelet. Heel Nederland, heel Vlaanderen, heel de wereld heeft het over de noodzaak van een nieuw sociaal contract. Het is de voornaamste modetrend van het moment en kennelijk weet iedereen precies hoe het ermee zit. Maar mijn eigen kennis is ook aan een opfrisbeurt toe, dus laten we toch nog eens kijken.

Ten tijde van de Verlichting kwam het idee op dat je het ontstaan en het gezag van de staat kunt baseren op een denkbeeldig contract. In ruil voor bescherming staan mensen sommige vrijheden af die ze van nature bezitten: ze onderwerpen zich aan het gezag van een bestuur. Op zijn beurt zorgt dat bestuur voor maatschappelijke orde en rust. De ruil vindt plaats via hypothetische afspraken: er ligt geen sociaal contract in een kluis in het Torentje, het contract is een filosofisch construct.

De theorie is geformuleerd in de zeventiende eeuw en uitgebouwd in de achttiende. Door politieke verschuivingen ontstond toen behoefte aan radicaal nieuwe ideeën over het gezag. En nu, in de eenentwintigste eeuw, ligt de wereld alweer overhoop. Grote vermogensongelijkheid, nieuwe technologie, uitholling van autoriteit, verschuiving van macht, gevoelens van sociale onrechtvaardigheid onder burgers. Weer is er behoefte aan radicaal nieuwe ideeën over rechtvaardigheid.

En dus aan een nieuw sociaal contract? Men zegt het. „Het wordt tijd voor een nieuw sociaal contract over armoede en klimaat”, schreef sociologe Bea Cantillon vorige week in Knack. De welvaartsstaat moet in onzekere tijden zekerheden bieden aan werkarme gezinnen en mensen met lagere scholing, schrijft ze. Dat vraagt om „een herijking van het naoorlogse sociaal contract”. Hier is het contract dus geen filosofische theorie over de grondslag van de instituties, maar een twintigste-eeuws pakket van basisvoorzieningen.

In Nederland pleit Kim Putters hier ook al jaren voor. Soms verwijst hij naar de contractfilosofie van Hobbes en Rousseau, maar verder is zijn benadering hands-on. Hij heeft het niet over de rechtvaardiging van solidariteit, maar over de vraag of de samenleving in het echt solidair is. Over het actuele functioneren van de overheid. Over betrouwbaarheid en vertrouwen. „Een sociaal contract krijgt betekenis door wat het in de praktijk voor burgers betekent”, zegt hij in zijn Van Slingelandtlezing.

Nou herinner ik me toevallig een passage uit The Idea of Justice van Amartya Sen. Volgens Sen bestaat in het Verlichtingsdenken over sociale rechtvaardigheid niet één traditie, er zijn er twee. De eerste is inderdaad het sociaal contractdenken van Hobbes, Rousseau en John Rawls. Maar de tweede traditie, die van Adam Smith, Mary Wollstonecraft, Karl Marx en John Stuart Mill, gaat helemaal niet uit van een sociaal contract: die zoekt naar vermindering van onrechtvaardigheid in bestaande situaties.

Zelf heeft Sen een voorliefde voor die tweede traditie, omdat hij het lastig vindt het idee van rechtvaardigheid te baseren op een contract, dat leidt tot uitsluiting en afstandelijkheid. En wat is nu het gekke? Volgens mij staan alle moderne pleitbezorgers van een ‘nieuw sociaal contract’ ook in die realistische tweede traditie. Ze kijken naar de rechtvaardigheid van bestaande arrangementen en niet naar een denkbeeldig contract als grondslag voor rechtvaardige instituties. Dus waarom ze dan allemaal die term gebruiken?

De eerste traditie leeft intussen voort op idyllische plekken. Wanneer NRC-columnist Petra de Koning deze week een boerderij bezoekt, blijkt de boerin net Leviathan van Hobbes te lezen. Onze minister-president, ook op bezoek geweest, heeft de boerin vanwege dat feit nog hartelijk omhelsd. Dat is mooi: terwijl de politieke denkers met praktische inkomensvoorstellen komen, bestuderen de boeren de legitimiteit van de staat, dat is heel mooi.

Het zou bij dreigende opstand alleen wel handig zijn te weten wie wel Hobbes bedoelt en wie niet.

Maxim Februari is jurist en schrijver, is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl . Rosanne Hertzberger is deze week afwezig.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven