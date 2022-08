Gewonden bij schietincident in winkelcentrum Malmö, verdachte zou 15 jaar oud zijn

Bij een schietincident in een winkelcentrum in de Zweedse stad Malmö zijn vrijdag zeker twee mensen gewond geraakt. Dat schrijven Zweedse media. Er is één verdachte aangehouden, die volgens de politie mogelijk actief is in het criminele milieu. De verdachte zou vijftien jaar oud zijn.

In winkelcentrum Emporia klonken aan het einde van de middag zo’n twintig schoten, volgens de Zweedse nieuwszender TV4 Nyheterna. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt, hoewel onbekend is of zij zijn getroffen door kogels of verwondingen hebben opgelopen tijdens het vluchten. De toestand van de vrouw is volgens de nieuwszender ernstig – het is onduidelijk hoe de man eraan toe is. Aan de Zweedse krant Expressen melden getuigen dat een persoon plotseling op mensen begon te schieten, waarna mensen dekking zochten in onder meer opslagruimtes van winkels.

De politie is in groten getale uitgerukt. Agenten hebben de omgeving van Emporia afgezet en zijn met getrokken wapens het pand binnengegaan, terwijl honderden mensen het winkelcentrum uitrenden. Er is volgens de politie geen sprake meer van direct gevaar.

Op drie kwartier rijden van Malmö, in de Deense hoofdstad Kopenhagen, vond vorige maand ook een schietincident plaats in een winkelcentrum. Een 22-jarige man schoot „willekeurig” op winkelend publiek en doodde daarbij drie mensen. Volgens de Deense politie had hij een lange geschiedenis van psychische problemen.