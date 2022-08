Terrein rond aanmeldcentrum Ter Apel aangewezen als risicogebied

Het voorterrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers bij Ter Apel is ingesteld als veiligheidsrisicogebied. Dat heeft de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel toe behoort, vrijdag besloten in samenspraak met de veiligheidsregio Groningen, het Openbaar Ministerie en de politie Noord-Nederland. Door het besluit kan de politie preventief fouilleren en het cameratoezicht verscherpen.

De gemeente maakt zich zorgen over de sociale veiligheid, de brandveiligheid en de hygiëne bij de poort van het aanmeldcentrum, staat in een verklaring. De maatregel moet kwetsbare vrouwen en kinderen beter beschermen, evenals personeel van onder meer het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de immigratiedienst IND en de beveiliging, dat werkzaam is op het terrein.

Het is al weken erg druk bij het aanmeldcentrum en asielzoekers moeten regelmatig buiten de nacht doorbrengen. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen zo’n driehonderd mensen buiten, het hoogste aantal tot nu toe. Het Rode Kruis sloot vanwege vechtpartijen onlangs het humanitaire servicepunt in het aanmeldcentrum.

Het instellen van het veiligheidsrisicogebied is volgens burgemeester Jaap Velema „een lapmiddel”, maar geen structurele oplossing. „Het hele proces moet beter, met name de laatste periode is er helemaal geen doorstroming”, zei hij vrijdagmiddag op een persconferentie. „We willen nu rust creëren, zodat iedereen zijn werk kan doen.”

De gemeente Westerwolde en de veiligheidsregio Groningen roepen het Rijk, provincies en andere gemeenten op om de druk op Ter Apel „structureel te verlichten”.