Forse koersstijging voor Just Eat Takeaway na verkoop belang in Braziliaanse maaltijdbezorger

Just Eat Takeaway (JET) is vrijdagochtend ruim 25 procent meer waard geworden op de beurs. Het bedrijf verkocht vlak daarvoor zijn belang van 33 procent in het Braziliaanse iFood voor zeker 1,5 miljard euro, aldus een persbericht. JET wilde al langer van iFood af, maar hoopte op een hoger bod. Omdat dat uitbleef, is het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl akkoord gegaan met het bod van de multinationale techinvesteerder Prosus, die eerder nog een bod deed van 2,3 miljard euro.

De miljardenopbrengst wordt door JET gebruikt om de balans te herstellen en schulden af te lossen. De maaltijdbezorger leed in het voorjaar een verlies van ruim 1 miljard euro, door oplopende kosten en tegenvallende opbrengsten. Vorig jaar kocht JET — in een poging de wereldmarkt voor maaltijdbezorgers te domineren — de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub voor 6,4 miljard euro, maar die draait moeizaam. Het aandeel van JET daalde in het afgelopen anderhalf jaar met 80 procent.

Tijdens de coronapandemie groeide de vraag naar maaltijdbezorging enorm. Restaurants die hun deuren moesten sluiten, gingen versneld over tot bezorging van maaltijden. Duidelijk is nu dat de bestelsites die groei met het heropenen van de samenleving niet vast weten te houden. Ook de hoge inflatie maakt dat consumenten minder bestellen. Het is voor beleggers daarom steeds minder aantrekkelijk om geld in de relatief risicovolle aandelen van JET te stoppen.

JET staat inmiddels alweer een tijdje open voor de (gedeeltelijke) verkoop van Grubhub, onder druk van de aandeelhouders. Of het daarin slaagt is onzeker, meldt het bedrijf in het persbericht. Het is de vraag hoeveel JET bereid is in te leveren op de aankoopsom van 6,4 miljard euro.

