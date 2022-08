Femke Bol pakt unieke dubbel met overtuigende winst op 400 horden

Femke Bol heeft na haar eerdere winst op de 400 meter vlak op de EK atletiek vrijdagavond ook de 400 meter horden gewonnen, haar eigenlijke specialiteit. In een tijd van 52,67 seconden was ze twee Oekraïense atletes, die het zilver en brons pakten, en de rest van het veld ruim de baas. Dat is een kampioenschapsrecord, maar geen nieuw persoonlijk record.

„Ik ben zo blij en voel misschien ook wel een beetje opluchting”, zei Bol direct na afloop tegen de NOS over de druk die ze al topfavoriete voelde. „Ik ben geen machine, ook al lijkt dat misschien wel zo dit toernooi.”

Normaal gesproken zijn de 400 meter vlak en de 400 meter horden eigenlijk niet te combineren op grote toernooien, maar op dit EK in München mochten de beste atleten de series overslaan. Bol greep die kans met beide handen aan en is nu de eerste atleet ooit die op een Europees Kampioenschap beide nummers wint.

Vorige maand won de 22-jarige Amersfoortse op de WK atletiek in Eugene al het zilver achter de ongenaakbare Amerikaanse Sydney McLaughlin.

Zaterdag hoopt Femke Bol op een derde gouden medaille als ze samen met onder anderen Lieke Klaver de finale van de 4×400 meter estafette loopt. Klaver werd vrijdagavond vijfde in de finale van de 200 meter.