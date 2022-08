Elma Drayer (65) tegen Milou Deelen (26): ‘Ach, jij arme jonge feminist. Jij moet op eieren lopen’

Milou Deelen (26), schrijver en sinds vijf jaar feminist, heeft geen zin om wéér te vertellen wat haar bij Vindicat in Groningen is overkomen, dat heeft ze nu al „duizenden keren” gedaan. Maar zonder haar ervaringen met het studentencorps zou ze nu niet tegenover Elma Drayer (65) aan tafel zitten om over seks en feminisme te praten, dus pakken we haar boek Krabben (2020) er even bij.

Ze had een keer ‘gevoosd’ met de vriend van een clubgenoot en hij had dat aan zijn vriendin opgebiecht. Het was ‘zijn kant van het verhaal’ en Milou durfde het niet te corrigeren, de schaamte was te groot. Voor die tijd werd ze al geslutshamed omdat ze zoveel seks had, maar nu had ze echt iets ‘verkeerds’ gedaan. Ze werd uitgescholden, bespuugd, buitengesloten, belachelijk gemaakt. Vooral door de meisjes van het corps. En die jongen? „Die stond dezelfde week weer bier te drinken.” Sommige jongens feliciteerden hem met zijn ‘mooie actie’.

Op 8 maart 2017, Internationale Vrouwendag, plaatste Milou een video op Facebook waarin ze vellen papier omhoog hield met de woorden die ze naar haar hoofd geslingerd kreeg. HOER. SLET. LAAG WIJF. De video ging viraal en toen was ze ook nog een verrader. Hoe dúrfde ze? Twee weken later was ze terug in Amsterdam, waar ze vandaan komt. Gestopt met haar studie, Europese talen en culturen, en ja, wat toen? „Het was”, zegt ze nu, „een beetje een ellendige tijd.”

Het is twee weken na de sperma-emmerspeech bij het Amsterdamse corps en we eten in hotel The Dylan aan de Keizersgracht in Amsterdam. Op Milous bord ligt geroosterde bloemkool met beukenzwam, Elma bestelde burrata met tomaat en basilicum. Elma Drayer, columnist van de Volkskrant, voorheen redacteur van Trouw en Vrij Nederland, auteur van Verwende prinsesjes (2010, over de Nederlandse vrouw) en Witte schuld (2019, over identiteitspolitiek) en sinds een jaar of veertig feminist, herinnert zich dat voorval bij Vindicat nog goed. „Ik vond je ongelooflijk dapper.” Maar waarom wil een mens bij Vindicat? „Dat blijft voor mij een raadsel.”

Milou lacht. „Snap ik.”

Elma: „In mijn tijd was dat ondénkbaar. Dat dééd je niet. Kakkinderen, die gingen bij het corps.” Ze is de dochter van een dominee, christelijk-gereformeerd.

Milou: „Ik was geen kakker. Ik zat wel op een kakschool, het Hervormd Lyceum Zuid, in Amsterdam, maar in mijn zijn en hoe ik eruitzie was ik geen kakker. Vind ik zelf.”

Elma: „Waarom wilde je het dan?”

Milou: „Ik wilde weg uit Amsterdam, uit mijn bubbel. Ik had een ex-vriendje in Groningen, hij was wel een kakker. Hij had heel veel nieuwe mensen leren kennen bij Vindicat en ik dacht: alle dagen feest, dat wil ik ook. Mijn ouders, mijn zussen, mijn vrienden, iedereen zei: jij, het corps? Ik wist niet eens wat ontgroening was. Ze dachten dat ik er binnen een jaar weg zou zijn.” Het werd anderhalf jaar. En terug in Amsterdam, zegt ze, heeft ze het feminisme ontdekt.

„Ontdekt?”, vraagt Elma.

Milou: „Iemand zei dat ik een vieze feminist was en ik had eigenlijk nog nooit van dat woord gehoord. Ik zocht op wat het was en toen dacht ik: ja, dat ben ik, ik ben een feminist. Ik ben erover gaan lezen, Onzichtbare vrouwen van Caroline Criado Perez, De tweede sekse van Simone de Beauvoir, en ook Soms is liefde dit van Daan Borrel, die ik toen nog niet kende.” Met haar schreef ze later Krabben. „Opeens zag ik overal seksisme, ongelijkheid en machtsmisbruik. Zo begon ik erover te schrijven. Ik ging op reportage naar een blijf-van-mijn-lijfhuis, nooit geweten dat er in Nederland zo veel geweld tegen vrouwen was.”

Ze begon in te zien, zegt ze, dat wat haar was overkomen paste in een patroon waarin mannen de dienst uitmaken en vrouwen vernederd mogen worden. „Nu heb je die brief van de vrouwen van het Amsterdamse corps waarin ze zich uitspreken tegen de mannen, maar dat is wel voor het eerst. In Groningen stond ik er helemaal alleen voor. Misschien begint er wat te veranderen.”

„Vrouwen staan in rijen voor de deur om zich aan te melden”, zegt Elma. „Daar begrijp ik dus helemaal niets van.”

Milou: „En ze durven er ook niet over te praten. Ik heb tientallen vrouwen benaderd, want ik ben er een stuk over aan het schrijven, maar bijna niemand wil, ook niet anoniem. Ze zijn bang om uitgestoten te worden. Ze denken dat het invloed zal hebben op hun leven later. En dat seksisme, ach, niet te veel van aantrekken.”

Tweede feministische golf

Milou draagt een wijde tuinbroek van oude meelzakken, gekocht in New York, met daaronder een lila hemdje dat haar buik en rechterschouder bloot laat. Haar oksels zijn ongeschoren. Geen make-up. Aan haar voeten reusachtige lila Crocs. Elma draagt een soepel vallende broek met een zwart bloesje, de armen bedekt. Hooggehakte laarsjes. Rode lippenstift. Ze vertelt over haar moeder. „Ze was van 1926 en kwam uit een gezin van drie meisjes en zes jongens. Met grote vanzelfsprekendheid gingen de jongens naar het gymnasium en mochten ze daarna verder studeren. Met even grote vanzelfsprekendheid gingen de meisjes naar de huishoudschool of hooguit een paar jaar naar de ulo. Terwijl mijn moeder goed kon leren. Haar frustratie daarover heeft ze overgebracht op haar dochters. Ondénkbaar dat wij niet zouden gaan studeren.”

„Dus zo ben jij feminist geworden”, zegt Milou.

Elma knikt. „Midden in de tweede feministische golf ging ik op kamers in Amsterdam. Er is een iconische foto van mij, ik denk uit 1976, waarop ik De schaamte voorbij zit te lezen.”

„Anja Meulenbelt”, zegt Milou. „Die heb ik geïnterviewd voor Krabben.”

Elma: „Baanbrekend, dat boek. Ze beschreef een leven dat ik ook wilde, zo vrij, seksueel vrij. Toen ben ik me nog meer gaan verdiepen in het feminisme. Het sloeg enorm bij mij aan en dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt.”

„Vind je”, vraagt Milou, „dat er sinds de jaren zeventig veel veranderd is?”

„Zeker”, zegt Elma. „Als ik bedenk wat ik heb meegemaakt, ongelooflijk. Een leraar die op werkweek onder de douche ging met een leerling. Docenten op de universiteit en collega’s op redacties die je meedeelden dat ze met je naar bed wilden. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.”

„O jawel, hoor”, zegt Milou. „Het gebeurt nog steeds.”

Elma: „Maar de tolerantie voor dat soort gedrag neemt af. Dat bewijst het incident met die corpsjongens. Je komt er niet meer mee weg.”

Milou: „Je komt er wel mee weg. Die jongens gaan er gewoon mee wegkomen.”

Milou Deelen Foto Daniel Niessen

Elma is even stil en zegt dan: „Ik ben optimistischer dan jij. Ik denk dat alle ophef erover het begin is van een andere mentaliteit.”

Milou knikt. „Maar waarom duurt het zo lang?”

Elma: „Mag ik mijn vader citeren? We leven in een gebroken wereld en het paradijs is niet daar. Je kunt onmogelijk verwachten dat mannen en vrouwen na duizenden jaren patriarchaat, om dat woord maar even te gebruiken, nu ineens op alle fronten fantastisch met elkaar omgaan.”

Ze vertelt dat ze zichzelf al jong heeft aangeleerd van zich af te bijten als mannen opdringerig zijn. Of als ze haar zitten te mansplainen. „Bij mijn laatste boek was dat woord er net en ik heb serieus vier keer meegemaakt dat een man me ging uitleggen wat ik had geschreven.”

Milou: „Wat zeg je dan? ‘Je bent me aan het mansplainen’?”

„O, nee, ik zeg: wat ontzettend sympathiek dat je me vertelt wat er in mijn boek staat.” Ze lacht. „Je moet het gewoon niet pikken. Je moet terug meppen. Maar wel met humor, naar mijn smaak.”

Milou: „Seksisme bestrijden met humor?”

Elma: „Vind ik wel, ja.”

Milou: „Waarom?”

Elma: „Hoe anders?”

Milou: „Zonder humor.”

Elma: „Als het fysiek is, ja. Dan heb je niets aan humor. Maar een man die je zit te mansplainen? Dat is gewoon een domme lul en dat moet je hem laten voelen.”

Milou kijkt haar zwijgend aan en zegt dan: „Jij kunt dat. Jij bent mondig. Je hebt de kennis. Maar vrouwen die dat niet kunnen?”

Elma: „Waarom zou je ervan uitgaan dat ze het niet kunnen?”

Milou: „Nou eh, omdat ze zich onveilig voelen bijvoorbeeld?”

Elma knikt en zegt dat niemand je kan vernederen als je zelf niet vindt dat het misschien wel terecht is. „Eleanor Roosevelt”, zegt Milou. „No one can make you feel inferior without your consent.” Waarop Elma zegt dat emancipatie er wat haar betreft op gericht moet zijn dat vrouwen zich niet inferieur voelen.

„Waarom vrouwen?”, vraagt Milou. „Moet feminisme er niet op gericht zijn dat mannen dat gedrag niet meer vertonen?”

Ze vertelt over de keer dat ze was aangerand en dat een vriend toen zei: je bent zo sterk, dat overkomt jou toch niet? Ze voelde zich er nog ellendiger door. Nu leek het ook nog haar eigen schuld.

„Onzin”, zegt Elma. „Het is nooit jouw schuld als je wordt aangerand, echt nooit. Maar dat het je niet lukte om je te verdedigen doet niets af aan het principe dat vrouwen zich nooit inferieur zouden moeten voelen.” Daar hebben ze ook zelf een verantwoordelijkheid in, vindt Elma. „We zijn ménsen”, zegt ze. „Geen onmondige tere poppetjes. Kom op! Laat je tanden zien!”

Foto Daniel Niessen

Minder bevredigende seks

Waar ze het over eens zijn: dat vrouwen geen betere wezens zijn dan mannen. En dat vrouwen seks net zo leuk vinden als mannen. In principe. Milou schreef een boek over het seksleven van vrouwen, Hoe doen we het? (2022), waarvoor ze veertien vrouwen interviewde, van Hedy d’Ancona tot Lale Gül. Ze schrijft dat vrouwen vaak wel minder bevredigende seks hebben dan mannen, en dat daardoor de zin in seks kan afnemen. Mannen weten niet hoe een orgasme bij vrouwen werkt. En de meesten vinden het prima zo. „Mannen”, zegt ze, „leren dat het stoer is om te domineren en veel vrouwen te neuken. Ze kijken porno en denken dat dát seks is. Als ik seks heb met een jongen…”

De ober, een jongen van een jaar of twintig, schenkt ons water bij en doet alsof hij niets hoort.

„…dan denk ik, of dácht ik, want ik ben wel veranderd: je speelt na wat je op internet gezien hebt. Anale seks. Spuiten in mijn gezicht.”

De ober blijft staan.

„Ik deed het zelf ook, hoor”, zegt Milou, „dat naspelen. Je denkt: zo moet het, want dat is geil. Sex talk die je zelf helemaal niet sexy vindt. Sperma oplikken terwijl je dat helemaal niet wilt.” Ze kijkt naar de ober. „Ik zeg maar even hoe het is.”

Hij loopt weg en is al snel weer terug met nog een fles water. Hij hoort Milou vertellen dat ze op haar negende al van haar moeder – Barbara van Beukering, oud-hoofdredacteur van Het Parool – leerde hoe je een condoom gebruikt en dat je lichaam van jezelf is, doe ermee wat je wil. „Maar ik had ook graag willen leren dat seks meer is dan penetratie en dat de meeste vrouwen daar niet van klaarkomen. En jongens moeten dat ook leren. Dan wordt de seks voor hen ook veel leuker.”

Nu kan de ober zich niet meer inhouden. „Ik sluit me volledig bij je aan”, zegt hij. „Mannen begrijpen gewoon niet wat ze moeten doen in bed. Sorry dat ik me ermee bemoei, maar het is echt verschrikkelijk.”

Milou lacht naar hem en vertelt aan ons over de berichten op Instagram die ze van vrouwen krijgt naar aanleiding van haar boek. „Ze schrijven dat ze eindelijk met hun partner durven te praten over wat zij lekker vinden en dat penetratie…”

„Ongelooflijk”, zegt Elma. „Het is 2022 en in míjn jeugd was dit al een thema. Sorry, oma vertelt, maar een van de belangrijkste lessen van de tweede feministische golf was dat het vaginale orgasme niet bestaat. Het gaat niet zonder clitoris. Waarom weet jouw generatie dat niet? Waarom zakt die kennis steeds weer weg? Het maakt me echt een beetje verdrietig. Raar verhaal misschien, maar toen ik 20 of 21 was dacht ik: ik zal mijn jongere broers een lesje geven over de clitoris, want daar hebben ze vast nog nooit van gehoord.”

„Cool”, zegt Milou. „Maar weet je dat de clitoris nu pas in de biologieboeken staat? En dan bedoel ik het héle orgaan, inclusief de delen die je niet ziet. Ik heb er eentje laten tatoeëren.” Ze tilt haar voet boven tafel. Een knopje met twee dikke vleugels, vlak boven haar enkel. „Niemand weet wat het is. Een bloem, zeggen mensen. Of zo’n massage-ding voor op je hoofd, weet je wel. Waar je kippenvel van krijgt.”

Elma: „Ik moet denken aan Het volkomen huwelijk, een belangrijk seksueel handboek uit 1926, toevallig het geboortejaar van mijn moeder, geschreven door de arts Th. H. van de Velde. Dat moet je echt eens lezen, Milou. Later is het enorm verguisd, maar daar staat het allemaal al in. Hij heeft het zelfs over de prikkelkus, wat jij beffen noemt.”

„Prikkelkus!” Milou lacht en vraagt of Elma ja zou hebben gezegd als ze haar gevraagd had voor Hoe doen we het?

„Ja”, zegt Elma. „Al zou ik je niet veel verteld hebben over mijn seksleven nu.”

„Omdat?”

„Omdat er ook iemand anders bij betrokken is. Maar over mijn seksleven als zesentwintigjarige wel, hoor. Alleen is dat niet zo interessant.”

Milou: „Heb je altijd relaties gehad? Met mannen?”

Elma: „Ja, altijd met mannen, ik ben een onverbeterlijke hetero. En ik ben heel jong begonnen.” Ze kijkt ongemakkelijk.

Milou: „Vond je het leuk?”

Elma: „Erg leuk. Al vond ik het rond mijn tweeëndertigste pas echt leuk. Toen wist ik ongeveer wie ik was en wat ik wilde.”

Elma Drayer Foto Daniel Niessen

Een tattoo zonder X

Bij de koffie met macarons zegt Milou dat we het nog niet over identiteitspolitiek hebben gehad. Elma’s boek Witte schuld gaat daarover. Citaat: „In het huidig racismedebat zie ik te veel dat me te weinig bevalt en ik zou niet weten waarom ik daar als witte vrouw over zou moeten zwijgen.” Maar nu zegt ze even niets.

Milou: „Ik hou me ook bezig met intersectioneel feminisme. Huidskleur, gender, klasse, leeftijd, waar deze golf voornamelijk over gaat.”

Elma: „Hm, hm.”

Milou: „Ben jij een bondgenoot? Voel je je een supporter van het feminisme nu?”

Elma: „Ingewikkeld. Ik voel me een bondgenoot van het feminisme. Maar wat dat dan is? Dat intersectionele kan ik tot op grote hoogte volgen. Het is zo logisch als wat. Hoe meer achterstanden, hoe zwaarder je het hebt. Maar daar houdt het voor mij dan ook wel een beetje op. Dat is het korte antwoord.”

Milou: „Waarom kort? Het is zo belangrijk. Feminisme was altijd vooral een strijd van witte vrouwen. Maar gender en kleur bepalen een groot deel van je positie in het leven. Ik vind dat ik op z’n minst moet erkennen wat er allemaal meespeelt.” Gemakkelijker wordt het er niet op, zegt ze. Mag zij zich over de pijn van zwarte vrouwen uitspreken? Krijgt ze dan op haar kop, want het is niet háár pijn? Of krijgt ze de wind van voren als ze zich níét uitspreekt?

Ze laat haar linker middelvinger zien, waar het woord VROUW op getatoeëerd is. „Ik identificeer me als vrouw, ik val óók op vrouwen, en ik kom op voor vrouwen, vandaar.” Toen hoorde ze dat je met alleen het woord VROUW transvrouwen uitsluit. Er moest een X in. Dus liet ze aan de andere kant van haar middelvinger een X tatoeëren. „En toen” – ze begint te lachen – „hoorde ik dat die X juist níét inclusief was, want transvrouwen zijn gewoon vrouwen. Waar ik het mee eens ben, maar…”

Elma: „Ik zou toch wat minder snel meegaan met al die modes.”

Milou: „Het is een belachelijk verhaal, vind ik ook. Het laat iets zien over mijn struggles. Ik wil het goed doen. Ik wil leren. Maar toen zat ik dus met dat kruisje. Iemand zei: je bent een Amsterdammer, zet er gewoon nog twee bij. Dus nu zijn het drie Andreaskruisjes.” Ze lacht hard. „Daar ben ik mooi vanaf gekomen.” Weer ernstig: „Wat vind jij hiervan, Elma?”

Elma: „Oma spreekt weer.” Ze heeft zelf een dochter die een paar jaar ouder is dan Milou. „Schatje, zoiets ingrijpends als een tattoo! Dat kan er nooit meer af! En wat ik er verder van vind… Het lijkt me heel vermoeiend om zo in de mode te moeten blijven. Maar zo voel jij het niet, hè.”

Milou: „Soms is het heel vermoeiend.”

Elma: „Afgelopen week zag ik bij mij in de straat die nieuwe regenboogvlag, met al die nieuwe strepen, ook zo vermoeiend. Iedereen wil erkend worden in zijn eigen identiteitje.”

Milou: „Maar dat is toch logisch? Als jij nooit bestond als non-binair persoon en je weet nu dat dát is wat je bent, dan wil je toch een plek? Dan wil je toch gehoord worden?”

Er is een schaal van homo tot hetero, waarom moeten alle schakeringen ertussenin een eigen naam krijgen? Elma Drayer

Elma: „Voor mij is het simpel. Je hebt een schaal van homo tot hetero en alles ertussenin, waarom moeten al die schakeringen een naam krijgen? Dat begrijp ik niet zo goed. Ik val uit mijn tijd.”

Milou: „Wat is er erg aan om het wel te doen?”

Elma: „Omdat je er geen zák mee opschiet. Als je zo de nadruk legt op alle verschillen los je het probleem van de ongelijkheid en de ongelijke behandeling niet op. Dat los je pas op als je er niet zoveel aandacht aan besteedt.”

Idealiter hoef je de verschillen niet te benoemen. Maar soms moet je doorslaan om iets te bereiken Milou Deelen

Milou: „Mijn ideale wereld zou ook zijn dat je de verschillen niet hoeft te benoemen. Maar je moet soms doorslaan om iets te bereiken. Zouden de rechten van homoseksuele mensen nu zo goed geregeld zijn als zij in de jaren zeventig hun plek niet hadden opgeëist?”

Elma: „De voorhoede met de stormram, ja, die is nodig. Maar je bereikt een punt waarop je moet zeggen: we gaan niet verder radicaliseren, nu gaan we normaliseren.”

Milou: „En wat is dan radicaliseren? Wanneer gaat dat te ver? Wie bepaalt dat?”

Elma geeft geen antwoord. „Ik ben 65”, zegt ze. „Daar wil ik me niet achter verschuilen, maar jongens, wat ben ik blij dat ik niks meer te maken heb met dat intersectionele gelul. Die arme generaties onder mij, die moeten er wat mee. Arme Milou, jij moet op eieren lopen.”

„Haha”, zegt Milou. „Ik denk dat ik er leuker en empathischer van ben geworden.” Ze vraagt of Elma haar als vrouw van 26 nog iets wil meegeven.

„Ja”, zegt Elma. „Ontspan een beetje.”

Milou Deelen (1995) is feminist en schrijver, onder meer voor Vice. Haar boek Krabben gaat over vrouwen die elkaar veroordelen. Hoe doen we het? gaat over de seksuele ervaringen van bekende vrouwen.

Elma Drayer (1957) is columnist en recensent voor de Volkskrant. Eerder was ze redacteur bij Vrij Nederland en Trouw. Voor haar boek Witte Schuld kreeg ze in 2020 de Prinsjesboekenprijs.

Foto’s Daniel Niessen.