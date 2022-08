Drs. P-liedjes vrolijk verstript

De zwarte humor in de liedteksten van Drs. P is in het nieuwe stripboek La bande dessinée de Drs. P inventief verbeeld: in haast ieder lied legt wel iemand het loodje. Tien liedteksten van de doctorandus (alias van Heinz Polzer, 1919-2015), zowel bekende als ‘Veerpont’ en ‘Dodenrit’ („Troïka hier, troïka daar”) als onbekende, zette kunstenaar Frits Smid om in strips. Ieder lied kreeg een eigen tekenstijl. Zo is het lied ‘De gezusters Karamazov’, waarin de ene tante de andere wil vergiftigen, in een oude, zwart-witte houtgravure stijl getekend. Het refrein „Terwijl de kater sliep, en de pendule liep, en de kanarie sprak tjiep, tjiep, tjiep, tjiep” is steeds weer anders in beeld gebracht.

Erg kleurrijk is het ‘Het Sneker Café’ verbeeld, waarbij het plaatje waarop de hospita die in Lugano met Sam en Moos „in contact” was gekomen, weinig te raden over laat over wat de lustvolle aard van dit contact was. In ware grand guignol-sfeer, waar Drs. P dol op was, is ‘Het trapportaal’ getekend, in art-deco-stijl, waarbij de slachtoffers in het refrein „Nou ligt er weer een juffrouw in het trapportaal… die op afschuwelijke manier is overleden” zo uit misdaadfilms lijken te komen.

„Ik krijg vaak beelden in mijn hoofd bij teksten”, zegt Smid, beeldend kunstenaar en cartoonist, die met dit boek zijn eerste stripboek maakte. „Ik ben ook cameraman geweest, en dat helpt bij het opzetten van zo’n strip.” Hij wilde altijd al graag liedjes in beeld omzetten. En door de lockdown had hij eindelijk tijd om aan zo’n groot tekenproject te beginnen. Aan niets is te merken dat dit Smids stripdebuut is.

De tekeningen zitten vol mooie details, zoals de scheepsmotor in ‘De Veerpont’ („Heen en weer”; „De boot is vol”) van het merk Samofa: een echte jaren vijftig scheepsdiesel uit Nederland van de Samenwerkende Motoren Fabrieken.

De stijl van de lettering verschilt ook per liedstrip, met als hoogtepunt het lied over de minstreel Plunko ‘Keplingkepling’, die in de geest van het lied middeleeuws oogt, met stripplaatjes die naar Jeroen Bosch verwijzen. Het begin van dat lied is overigens ook op onze tijd van toepassing: „Dit is een tijd van boos gerucht, van duivelswerk en grove klucht.”

Dit stripboek toont de actualité van Drs. P.