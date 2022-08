De laatste tijd ontstaat er meer openheid over seksueel misbruik van jongens en jonge mannen, meestal door mannen. De slachtoffers hebben kennelijk besloten niet langer te zwijgen; gelijk hebben ze.

In de Volkskrant schreef Robert van de Griend over de Britse zanger Marcus Mumford van de folkrockband Mumford and Sons. Mumford bracht onlangs het nummer ‘Cannibal’ uit, waarin hij zingt over het seksueel misbruik dat hij als kind moest ondergaan. Door wie, wilde hij niet zeggen. „Niet door een familielid en niet in de kerk.” De eerste regels van zijn song: „I can still taste you and I hate it/ That wasn’t a choice in the mind of a child and you knew it.”

Volgens kenniscentrum Rutgers heeft een op de vijf jongens en mannen ervaring met seksueel misbruik; een derde praat er met niemand over. Klinisch psycholoog Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld prijst Mumford: „Het is heel waardevol dat zo’n bekende muzikant zich over dit onderwerp uitspreekt. Het helpt om het taboe rond seksueel misbruik bij jongens en mannen te doorbreken.”

Zij wijst erop dat veel mannen last houden van zulke ervaringen: „Als de pleger een man is, wat meestal het geval is, kan er ook nog verwarring ontstaan over de eigen seksuele identiteit. Ruim de helft van de mannelijke slachtoffers twijfelt daarover na zo’n ervaring.”

Die opmerking trof me, niet omdat ik zelf zulke ervaringen heb gehad, gelukkig niet, maar omdat ik net op YouTube een gereviseerde documentaire uit 2007, His Wondrous Story, over de zanger Billy Fury (1940-1983) had gezien. Ik ben met zijn muziek opgegroeid. Fury was omstreeks 1960 samen met Cliff Richard de bekendste Britse popzanger. Grote hits van hem waren ballads als ‘Halfway to Paradise’ en ‘I’d Never Find Another You’.

Destijds was weinig over Fury bekend, later bleek dat hij een moeizaam leven leidde met hartproblemen die hem te vroeg fataal werden. Hij had allerlei mislukte relaties met vrouwen en worstelde met een introvert karakter dat haaks stond op zijn imago als vitale popzanger.

In die documentaire vertelt Vince Eager, een minder bekende collega van Fury, dat zij een dominante manager, Larry Parnes, hadden, een homo die jonge, goed uitziende mannen selecteerde om een jeugdig publiek te bereiken. Er was in de jaren zestig een groepje homo’s als manager zeer actief in de Britse popwereld – Brian Epstein van The Beatles was de bekendste.

Parnes wordt in de documentaire „een seksueel roofdier” genoemd die niet van zijn eigen artiesten kon afblijven. Eager vertelt dat hij en Fury daar grote problemen mee hadden; ze waren als nog beginnende artiesten afhankelijk van hem. Eager hield Parnes af, ook toen die hem vroeg het bed te delen met een invloedrijke platenproducent: „Als je een hit wilt, zul je wel moeten.” Chris Hitchens, een muziekjournalist uit die jaren, voegt eraan toe: „Larry’s homoseksualiteit was verwarrend voor Billy in zijn eigen seksuele leven en leidde ook in latere jaren tot enorme problemen voor hem.”

Verdere toelichting ontbreekt, maar is ook niet echt nodig. #MeToo avant la lettre, daar lijkt het nog het meest op. Wat voor vrouwen in de showbusiness en daarbuiten toen min of meer gangbaar was, is klaarblijkelijk halverwege de vorige eeuw ook voor jonge mannen niet ongewoon geweest.