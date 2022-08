Een Sri Lankaanse student verzet zich tegen de politie tijdens een demonstratie in Colombo. Het was de eerste demonstratie nadat de noodtoestand in het land was opgeheven. Volgens president Wickremesinghe is de situatie in het Zuid-Aziatische land “gestabiliseerd” nadat de economische crisis er tot zware rellen had geleid.

Foto Ishara S. Kodikara / AFP