De verdwijning van 43 Mexicaanse studenten was een ‘staatsmisdaad’

De verdwijning van 43 Mexicaanse studenten in 2014 was een ‘staatsmisdaad’ en werd mogelijk gemaakt door onder meer de Mexicaanse politie en het leger. Dat heeft de speciaal voor de verdwijning opgerichte waarheidscommissie vrijdag na jaren onderzoek geoordeeld, zo heeft adjunct-directeur van de Mexicaanse Mensenrechtencommissie Alejandro Encinas vrijdag bekendgemaakt. Er is volgens Encinas geen reden om aan te nemen dat de studenten nog in leven zijn. Wat het motief was voor de verdwijning, is nog altijd niet duidelijk.

In de Zuid-Mexicaanse staat Guerrero verdwenen in september 2014 drie bussen die onderweg waren naar Mexico-Stad en vol zaten met studenten van de lerarenopleiding in de plaats Ayotzinapa. Onderzoeken die volgden konden nooit precies vaststellen wat er met de ’43 van Ayotzinapa’ was gebeurd. Tot op heden zijn slechts drie lichamen gevonden en geïdentificeerd.

Volgens de vorige Mexicaanse regering van Enrique Peña Nieto hadden lokale agenten uit de stad waar de studenten verdwenen, hen verward met bendeleden. Ze werden vervolgens overgedragen aan een lokale bende. Op die lezing kwam veel kritiek, omdat er signalen waren dat de agenten wel degelijk wisten dat het studenten waren en er op federaal en nationaal niveau betrokkenheid was bij de verdwijning. Peña Nieto zou de ware gebeurtenissen hebben willen verhullen. Het werd een van de grootste schandalen van zijn regeerperiode.

Samenwerking

De huidige president Andrés Manuel López Obrador stelde bij zijn aantreden in 2018 direct een waarheidscommissie in die de verdwijning moest onderzoeken. Het eindrapport is deze vrijdag verschenen en is gebaseerd op meer dan 41.000 documenten, waaronder transcripten van telefoongesprekken, sms-berichten, video’s en andere rapportages.

De onderzoekers concluderen dat lokale agenten inderdaad met criminele bendes samenwerkten om de studenten te laten verdwijnen, maar dat autoriteiten op federaal en nationaal niveau óók betrokken waren bij de verdwijning. De regering van de staat Guerrero, het Mexicaanse leger en de federale politie waren allen op de hoogte van de route die de bussen aflegden. Toen deze op 26 september verdwenen, lieten zij na om in te grijpen. Hoewel de Mexicaanse krijgsmacht op vijf minuten afstand gestationeerd was, hielpen militairen de studenten niet.

De commissie is ook erg kritisch op de regering van Peña Nieto. Die heeft „feiten verborgen, de plaats delict veranderd en de banden van autoriteiten met criminele groepen verdoezeld”. Mensenrechtencommissaris Encinas stelt dat „alle getuigenissen en bewijzen” aantonen dat de studenten op „sluwe wijze vermoord” zijn. „Het is een trieste realiteit.”

