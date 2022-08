Een mooi donut-stuk heeft de Poolse eerste minister Morawiecki geschreven. Er zit veel lekkers in maar het wordt toch vooral gemarkeerd door een groot gat in het midden. De zware woorden die Morawiecki dreigend hanteert – ongelijkheid tussen de lidstaten, oligarchie in Brussel, dominantie door Duitsland, de „grote afrekening met Europa’s geweten” – hebben weinig met de oorlog in Oekraïne te maken, maar alles met wat hij niet noemt: de wankele rechtsstaat in Polen.

Guy Verhofstadt is lid van het Europees Parlement (Open Vld). Hij was premier van België (1999-2008).

Toch is het signaal niet mis te verstaan: we stevenen af op een frontale clash tussen de Europese Unie en een van zijn vooraanstaande lidstaten, en het resultaat daarvan gaat Europa voor lange tijd bepalen.

Voor alle duidelijkheid, eerst dit: ik voel me op geen enkele manier aangesproken door zijn verwijt alsof alleen het nobele Polen ons gewaarschuwd heeft, terwijl de rest van Europa lekker met zichzelf bezig was. Zelf heb ik meer dan voldoende tegenwind gekregen voor mijn tussenkomst op Maidan in 2014 waar het allemaal begon. Ik hield er een persoonlijk inreisverbod in Rusland aan over. En mijn ergernissen over Europa’s geopolitieke zwakheid zijn meer dan bekend. Ik ben overigens nooit bang geweest daarvoor meerdere malen ook Duitsland met de vinger te wijzen, en tegelijk tegen de schenen te schoppen van Morawiecki’s goede vriend, Viktor Orbán, die iedere dag zoete broodjes blijft bakken met Poetin.

Lees hier het stuk van premier Morawiecki waar Verhofstadt op reageert: Alleen EU van sterke lidstaten krijgt Moskou op de knieën

Kortom, dit opiniestuk van Morawiecki is een schijnaanval dat deel uitmaakt van een breder wanhoopsoffensief vanuit Warschau. Het startschot daartoe werd eerder deze maand al gegeven door PiS-leider Jaroslaw Kaczynski, die verkondigde dat een onafhankelijk Polen niet past in de, jawel, „Duits-Russische plannen om Europa te overheersen”. Deze week deed de president van de Poolse centrale bank daar nog een schep bovenop, door ervoor te waarschuwen dat Duitsland Polen op de knieën wil krijgen om zo stukken Pools grondgebied opnieuw te kunnen annexeren.

Overspannen retoriek

De echte reden voor die overspannen retoriek en dito oplopende spanningen tussen de Europese Commissie en de PiS-regering, is niet, zoals Morawiecki beweert, omdat Polen niet naar waarde wordt geschat omtrent zijn houding ten aanzien van Oekraïne. Integendeel. Van bij het begin van de Russische inval heeft Europa de positieve bijdrage van Polen erkend: door wapens te herfinancieren die Polen aan het Oekraïense leger overmaakte, door hulp te verlenen aan het Poolse sociale systeem waarin een massa Oekraïense burgers wordt opgevangen, door Oekraïense vluchtelingen die via Polen doorreizen een onderdak te bezorgen in de rest van Europa.

De PiS in Polen toelaten de rechtsstaat onderuit te halen, is de EU-rechtsstaat op de helling plaatsen

Neen, het conflict tussen de Poolse regering en Europa heeft niets, maar dan ook niets met de Russische agressie in Oekraïne te maken. Kaczynski, Morawiecki en de PiS hoopten wel om van die oorlog een hefboom te maken om meer dan 36 miljard euro los te wrikken van het zogenaamde coronaherstelfonds, een gigantische som geld die al geruime tijd bevroren is, en dit zolang de regering in Warschau de beginselen van de rechtsstaat met de voeten blijft treden. Maar het maneuver mislukte.

Lees ook: Het grote gevaar voor Europa komt nu van binnenuit

Commissievoorzitter Von der Leyen maakte voor de zomer nog wel een opening, maar kreeg vanuit het Europees Parlement onmiddellijk het deksel op de neus: dat dreigde het vertrouwen in de Commissie op te zeggen, zodra geld zou worden uitgekeerd zonder dat tegemoetgekomen zou zijn aan de strikte voorwaarden aangaande het herstel van de rechtsstaat in Polen, zoals geformuleerd door het Europese Hof van Justitie. Net dat weigert de PiS-regering mordicus te doen. En nu willens nillens ook de Europese Commissie voet bij stuk houdt, blijft er voor de Poolse regering niets anders over dan het uiten van verwijten en het lanceren van allerlei dreigementen.

Poolse dreigementen

Er zijn goede redenen waarom de Europese Unie niet mag zwichten voor de Poolse dreigementen. Een daarvan is dat de rechtsstaat niet alleen een fundamentele waarde is van het Europese project – ingeschreven in Artikel 2 van het Europese Verdrag, waartoe alle lidstaten zich bij toetreding verbonden hebben – maar ook en vooral een absolute noodzaak is voor elke vorm van Europese samenwerking. Een voorbeeld: Nederlandse rechtbanken hebben de voorbije jaren meermaals geweigerd verdachten uit te leveren aan Polen, gewoon omdat een eerlijke rechtspraak aldaar door een gebrek aan onafhankelijkheid van de individuele rechters, niet langer meer gegarandeerd is. Onafhankelijke rechtspraak is de sokkel onder ieder overheidsoptreden, van strafrecht en corruptiebestrijding tot migratiebeleid en eerlijke verkiezingen, en dus ook de basis voor elke samenwerking in Europa tussen Europese lidstaten. Zonder rechtsstaat is geen Europese Unie denkbaar.

Laten we ons dus niet afleiden: de PiS in Polen verder toelaten de rechtsstaat onderuit te halen, is de rechtsstaat op de helling plaatsen in de gehele Europese Unie. Sterker nog, het dreigt het hart zelf van de Europese samenwerking aan te tasten.

Maar ook over Oekraïne heeft de Poolse premier ongelijk. Europa’s zwakte is niet alleen een kwestie van ‘niet luisteren’. Die zwakte zit diep in onze instellingen ingebakken. Naarmate de Russische agressie voortduurt, wordt steeds duidelijker dat de bestaande regels en instellingen niet volstaan om Europa een slagvaardige geopolitieke rol te laten spelen – al zeker niet in deze dramatische omstandigheden.

Alle Europese landen samen geven vier keer zoveel uit aan defensie als Rusland, maar ons hele militaire apparaat is machteloos

Alle Europese landen samen geven vier keer zoveel uit aan defensie als Rusland, maar ons hele militaire apparaat is machteloos, verbrokkeld als het is langs nationale grenzen, van bestelling en productie tot inlichtingen en uiteindelijke inzet van mensen en middelen. Dus zijn we elke keer als het crisis is toch opnieuw aangewezen op de Amerikanen. Dat was al zo ten tijde van de oorlog op de Balkan, in Kosovo. Dat is nu opnieuw het geval in Oekraïne waar het vooral de VS zijn die dit buurland van ons, militair ondersteunen en overeind houden.

Lees ook de column van Luuk van Middelaar: Afbraak van de rechtsstaat in Polen gaat gewoon door

Europese slagkracht

Maar Europa moet drastisch ook zijn energiebeleid omgooien. Vandaag heeft het daar noch de wettelijke, financiële of praktische middelen toe. Dus blijft het toch weer afhankelijk van de nationale regeringen en met name van de zwakste schakels: landen die niet willen bewegen tenzij ze afgekocht worden met Europees geld. Zo blijven we dagelijks miljarden betalen die de Russische oorlogsmachinerie draaiende houden. Hetzelfde geldt voor de sancties jegens Moskou. Europa kan makkelijk sancties heffen die Rusland raken waar het pijn doet – in de portemonnee van Poetins corrupte elite – maar slaagt daar nog stééds (na een half jaar oorlog!) onvoldoende in omdat die enkel bij unanimiteit genomen kunnen worden. Dus blijven duizenden Poetingetrouwen buiten schot, en zo kabbelt Rusland verder terwijl Oekraïne brandt.

Of je het nu wilt of niet: in deze griezelige wereld is onze nationale soevereiniteit onlosmakelijk verbonden met Europese slagkracht – die van Polen evenzeer als die van Nederland of Duitsland. Dat is geen kwestie van retoriek of van historisch ressentiment, zoals bij Morawiecki, maar van internationale daadkracht: Europa moet met één stem kunnen spreken, intern consistent zijn met wat het internationaal predikt, en dan economisch en militair de daad bij het woord kunnen voegen. Onze politieke instellingen zijn er om dat doel te bereiken, en dat doen ze vandaag de dag manifest niét.

Wie zich daar nog het meest van bewust zijn, zijn de Poolse burgers zelf. Uit alle peilingen blijkt dat Polen de meest pro-Europese lidstaat is. Steevast zijn 8 of zelfs 9 op de 10 Polen vóór EU-lidmaatschap, omdat ze weten dat Europa voor twee dingen staat: het beschermt hun soevereiniteit in de wijdere wereld, waarin Polen al te vaak te zwak bleek om alleen te staan, en het beschermt hen als burgers tegen machtsmisbruik van hun eigen elite.

En dat willen zij, net als ik, graag zo houden.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven