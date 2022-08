De man blijft man

Een kutzwager kan in de volksmond dan wel verwijzen naar een zwager die strontvervelend is tijdens het kerstdiner, in het woordenboek van seks en erotiek van Ton den Boon, De taal der liefde, heeft dit woord de letterlijke betekenis van het woord toegedicht gekregen: een andere man die met dezelfde vrouw heeft liggen rampetampen, piepjanknorren, pieremachochelen en waarom ook niet: de pijp heeft liggen uitkloppen.

Pikzusjes

Een woord van gelijke strekking voor ons pikzusjes, wellicht vermoed je het al, komt niet voor in het woordenboek der Nederlands seksisme en liefde. Er komen eigenlijk verbijsterend weinig woorden voor die vrouwen die op mannen vallen ginnegappend aan een diner op tafel kunnen gooien. Nu is het een legitieme vraag of vrouwen überhaupt op dit soort woorden zitten te wachten. Ik niet, en nog minder op woorden als plork en sperma-emmer. Met dank aan het Amsterdamse corps voor deze laatste aanwinst, die zich al sperma-emmers vullend omhoog parvenu-en tot bestuursfuncties bovenaan de corporate ladder.

Nu is het een legitieme vraag of vrouwen überhaupt op dit soort woorden zitten te wachten: ik niet

Wat dacht je van het – plotseling vriendelijke – pijpsletje? De tegenhanger, befhoer, doet slechts giechelen. Nee hoor, ik ben helemaal niet boos. Vrouwen die op mannen vallen zijn natuurlijk ook pijpsletjes en mannen die op vrouwen vallen befkoningen. Zo is het in onze moderne, geëmancipeerde samenleving. Hier mag je als vrouw zoveel sletten, snollen en hoereren als je wilt, lijkt Den Boons woordenboek te zeggen: er zijn immers genoeg woorden voor.

Graag een nieuw woordenboek

Bij tijd en wijlen is het, dat moet gezegd, ook een lollig boek. Want er zijn nou eenmaal verschillen. Zo zijn alleen mannen wel eens cocu (uit het Frans ontleend): man die door zijn vrouw bedrogen wordt met een andere partner. Graag citeer ik Simon Carmiggelt, uit Een toontje lager: „Een volmaakte cocu was oom Frans, al die jaren. Hij was gelukkig. Tante was gelukkig. En meneer was gelukkig.” Ook het bijpassende werkwoord, cocufiëren, bedriegen, heeft slechts betrekking op de man. Reden tot hilariteit. Of toch niet? De vrouw die vreemdgaat is en blijft volgens dit woordenboek een slet en een man die vreemdgaat, gewoon, een man.

Graag een nieuw woordenboek van seks en erotiek. En dit keer, zomaar een suggestie, samengesteld door vrouwen. Bij deze meld ik me aan.