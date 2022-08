CPB: koopkracht daalt in 2022 met 6,8 procent

De koopkracht van een gemiddeld huishouden daalt in 2022 met 6,8 procent, en herstelt zich volgend jaar met slechts 0,6 procent. Dat staat in nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor het komende anderhalf jaar. De dalende koopkracht komt door de hoge inflatie in combinatie met beperkt stijgende lonen. De inflatie kwam afgelopen juli voor het eerst sinds 1975 boven de 10 procent uit.

Het CPB verwacht dat de klap voor de laagste inkomens pas in 2023 komt. Dat komt doordat huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum in 2022 een energietoeslag ter waarde van 1.300 euro ontvangen. Pas in 2023 is voor die huishoudens naar verwachting „een forse min” in de koopkracht te zien. Huishoudens met een inkomen van net boven de 120 procent van het sociaal minimum krijgen geen energietoeslag, en zien hun koopkracht daardoor in 2022 al flink dalen. Daarnaast beraamt het CPB dat het percentage kinderen dat in armoede leeft, oploopt tot 9,2 procent, een stijging van 2 procent ten opzichte van 2021.

Het CPB houdt in de koopkrachtvoorspelling rekening met de verwachte ontwikkeling van de lonen, de inflatie en het kabinetsbeleid. De sterk opgelopen inflatie komt volgens het CPB vooral door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis. Het bureau publiceert zoals ieder jaar op Prinsjesdag een update van de koopkrachtverwachtingen.

Dalende economische groei

Ook in vergelijking met andere Europese landen gaat het niet goed met de Nederlandse koopkracht. Volgens het IMF staat Nederland in de Europese top drie van de hardst dalende koopkrachtcijfers. Dat raakt ook steeds meer middeninkomens. Het kabinet trok tot nu toe 6,5 miljard euro uit om de koopkracht van miljoenen Nederlanders te herstellen. Het kabinet deelde niet alleen energietoeslagen uit aan huishoudens met een laag inkomen, maar verlaagde ook de belasting op energie en benzine.

Als gevolg van de dalende koopkracht en de inflatie neemt de economische groei af. Volgens het CPB loopt die terug van 4,6 procent in 2022 naar 1,1 procent in 2023. Dat komt volgens het CPB door de inflatie en de daarmee gepaard gaande onzekerheid, net als door de renteverhoging door centrale banken om de inflatie tegen te gaan.