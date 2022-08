Misschien moet onze staatssecretaris Asiel en Migratie eens een kaartje publiceren met gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. Tubbergen, weten we, is bloedrood. Maar welke staan er nog meer in de min, en kunnen het telefoontje verwachten waarmee het Rijk ze hun macht ontneemt?

Van het stikstofdebacle is blijkbaar geleerd om die locaties niet in één keer prijs te geven. Doseer de maatschappelijke onrust, door steeds een nieuwe bingobal te onthullen. “En de winnaar is… Bant… Tubbingen… het Haagse Benoordenhout!” Jawel, jaren terug was er al sprake van dat hier een azc zou komen, bij Rutte en Kaag om de hoek. De Julianakazerne staat leeg, lees ik her en der smalend.

Niets daarvan. Voorbij de slagbomen (‘verboden voor onbevoegden’) waan je je op zo’n landgoed waarvan het kasteel tot hotel is omgebouwd. Tesla’s en een rode Porsche Taycan aan laadpalen. Rijen sproeiers besprenkelen het enige gazon in Nederland dat niet is verdord. De duivelse afweging tussen een azc en boomerlandgoed viel hier uit in het nadeel van de asielzoeker.

Julia’s Park heet het: een wooncomplex met vorstelijke herenhuizen, topappartementen en ‘high-end penthouses’: „U woont hier in een oase van rust op uw eigen landgoed”, aldus de makelaar.

Leg het asielkaartje naast het stikstofkaartje en het blote oog ziet amper verschil. Ons platteland mag opdraaien voor de nalatigheid van de afgelopen kabinetten. Achteraf gezien hadden we een beter plan moeten maken over wat we precies met de asielstroom willen – hoeveel en waar? Maar wie had ooit kunnen bevroeden dat de ellende in de wereld rondom ons zou toenemen, en dat ons welvarende, veilige landje zo in trek zou zijn?

Buiten de Randstad, waar de behoefte aan high-end penthouses net iets minder nijpend is, krijgen ze nu de rekening. Inééns. Wie protesteert, geldt voor de rest van Nederland als onbeschofte boer, wappie en racist.

Binnen de Europese Unie nemen landen asielzoekers op naar rato van bevolkingsgrootte. Is het teveel gevraagd om dat principe ook binnen Nederland toe te passen, en geen 300 asielzoekers in een dorpje van 3.000 inwoners te proppen? Het Benoordenhout heeft er 15.000. Voor 1.500 asielzoekers heb je aan één Julianakazerne nog niet genoeg.

Laatst bood Rutte excuses aan voor de communicatie via het beruchte stikstofkaartje. Onhandig, achteraf gezien. Tsja. Achteraf gezien hadden Rutte I, II en III iets moeten doen aan het mestprobleem en de asielcapaciteit. Nu resten alleen ad hoc reparaties waarbij het polderen is verruild voor een compromisloze politiek van voldongen feiten.

Achteraf gezien had deze Julianakazerne vast beter een azc kunnen worden dan dit afgeschermde woonlandgoed voor de allerrijksten. Maar zoals ze in Twente zeggen: achteraf is het mooi wonen.

