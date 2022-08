Al jaren doe ik regelmatig boodschappen bij de Marokkaanse winkel aan de overkant van de straat. Als de gelegenheid zich voordoet, probeer ik een praatje te maken. Zo vroeg ik de vader van het gezin laatst hoelang hij inmiddels al in Nederland woonde. „Uhm”, antwoorde hij, „sinds 1989.” „Oh,” zei ik verrast, „dat is mijn geboortejaar.” Een korte stilte volgde en de winkelier antwoordde: „Dan wonen wij allebei even lang in Nederland.”

