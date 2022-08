Blanks heeft het beste haar en blijste hoofd van Beste Zangers

Van de zeven deelnemers aan Beste zangers had Blanks zonder meer het beste haar én het blijste hoofd. Donderdagavond was zijn 25ste verjaardag en het was ook nog eens ‘zijn’ avond, wat inhield dat de zes collega-zangers ieder een eigen draai gaven aan een liedje van hem en dat voor hem zongen. En Blanks pakte zijn muziekcadeautjes uit als de beste. Alle emoties kon je zo van zijn gezicht scheppen, en als je dan even links naast hem keek, naar het gezicht van Claudia de Breij, dan zag je bij haar ook van alles gebeuren. Alsof ze op de verjaardag van haar lievelingsbroertje zat of – het kan nèt – haar zoon.

Blanks is de artiestennaam van Simon de Wit, opgegroeid op een boerderij in een Gronings dorpje met 18 inwoners. Hij was de jongste, maar zeker niet de kleinste artiest in het gezelschap. 1,3 miljoen abonnees op zijn Youtube-kanaal. „1,3 miljoen” echoden Roxeanne Hazes en Jaap Reesema. 750.000 luisteraars op Spotify in Amerika, Duitsland en Engeland. „Ik word ook wel eens geluisterd in België,” zei Nielson. Gevolgd op Twitter door Post Malone. Likes van Ariane Grande. „Ariane Grande,” zuchtten de zangers.

Zijn succes dankt hij vooral aan zijn ‘styleswaps’. Ook hier kierde een gigantische generatiekloof, maar hij legde het even uit. Hij pakt een bekend nummer van een beroemd artiest en stopt dat in een nieuw jasje. Liefst een zo nerdy mogelijk jaren-tachtigjasje. Want „uncool is het nieuwe cool.” Vandaar ook zijn parelkettingje, zijn afgebladderde nagellak, neusringetje en de vertederde blikken van Claudia de Breij. Liedje van een ander in een eigen vorm verpakken, dat is dus al vijftien jaar de formule van Beste zangers. En altijd levert dat blije, verraste, ontroerde, verbaasde blikken op, en meestal ook nog tranen.

Een mechanisch pandabeertje, een kokosnootschraper en een salontafel blijken die emoties ook op te kunnen roepen. Bij Discovery begon donderdagavond een nieuw seizoen van The Repair Shop. Het idee, oorspronkelijk van de BBC, is simpel. Mensen brengen een erfstuk met mankementen naar een zeer nostalgisch ingerichte werkplaats op zeer landelijke locatie. En daar staan ambachtslieden klaar om het voorwerp te restaureren.

De brengers zijn meestal wat ouder dan middelbaar en wat ze meebrengen is meestal meer dan versleten. In het Engels klinkt dat als: „In a bit of a sorry state.” Medelijden zou je krijgen met de vertalers van dit programma, want er komen specialismen, gereedschappen en onderdelen langs die in het Nederlands al best buitenissig klinken.

Mottig pandabeertje

De crux van het programma is natuurlijk waarom een mottig pandabeertje, een verroeste kokosschraper en een foeilijk tafeltje zoveel emotionele waarde vertegenwoordigen. Het beertje was zestig jaar geleden een cadeautje voor haar zesde verjaardag, zegt de eigenaresse. Haar vader kocht het voor haar, kort na haar verjaardag overleed hij. De drie broers koesteren de schraper omdat hun vader hem maakte en zij het ding vroeger mochten bedienen. De brenger van de tafel herinnert zich nog hoe blij zijn ouders waren toen ze de multiplex tafel kochten. Deze tafel weer zo mooi als toen, dat wenst hij als cadeau voor zijn zeventigste verjaardag.

En een cadeau is het, want de uren die de houtbewerkers, zacht-speelgoedspecialisten, klokkenmakers erin stoppen zijn onbetaalbaar. Elk voorwerp wordt uit elkaar gehaald en onderdeel voor onderdeel geolied, geschuurd, getornd, gevijld en gestikt. Zoveel gepiel, gefrunnik, daar moet je als kijker ook maar tegen opgewassen zijn. Maar zie wat al dat geduld oplevert: blije oude gezichten en nieuwe oude spullen.