Amazon tipt boek dat lof zingt van ‘het blanke volk’

Op een ranglijst met ‘cadeau-ideeën’ van online-winkel amazon.nl stond deze week een boek dat de lof zingt van ‘het blanke volk’ bij de Nederlandstalige boeken op een vierde plaats. Op het lijstje best verkochte Nederlandstalige boeken van amazon.nl stond De prachtige blanken: slachtoffer van hun eigen fatsoen zelfs helemaal bovenaan.

Volgens het boek hebben „blanke Europeanen en Amerikanen de moderne wereld opgebouwd, met geen enkele bijdrage van de gekleurden”. In Amerika zouden „de zwarten telkens zeuren over politiegeweld”. En „ondanks de hoogwaardige eigenschappen van de zwarten is er één ding dat in heel Afrika onvindbaar is en totaal onbestaand; een onschuldig gezicht”.

Volgens de inleiding is het boek „puur geschreven als tegengeluid op de ongerechtvaardigde en niet aflatende pogingen van de zwarten om het geweten van de blanken te bespelen.”

Screenshot ‘cadeau-ideeën’ Amazon

Daarbij wordt wel erkend dat „wat er allemaal is gebeurd” onder nazi-Duitsland „een zwarte bladzijde” uit zijn geschiedenis is waarvan „iedere blanke goed op de hoogte is”. Maar die details worden „gebruikt door de gekleurden om de blanken neer te halen (…) zodat miljoenen bij het Anne Frankhuis belanden.”

Zielig volk

De naam van de auteur, mogelijk een pseudoniem, is Forest Dankworth. Het boek verscheen eerder onder de titel Het blanke ras. Het wordt gepresenteerd als een vertaling, maar de oorspronkelijke taal of titel wordt niet vermeld. De vele verwijzingen naar de Nederlandse situatie lijken erop te wijzen dat de auteur bekend is met Nederland of zélf Nederlander is. Eerder verscheen onder dezelfde auteursnaam De laatste eeuw; de zelfvernietiging van een zielig volk, over ‘de islamisering van Nederland’. Dat boek is níet te koop bij Amazon.

Een woordvoerder van Amazon zegt per email dat „de bestseller-lijsten met de populairste producten (in dit geval boeken) op amazon.nl worden gecreëerd op basis van onze verkoopcijfers en elk uur worden bijgewerkt”. Amazon wil niet zeggen hoeveel exemplaren zijn verkocht van het boek, dat zowel op papier als e-book wordt aangeboden. In de loop van de vrijdagmiddag stond De prachtige blanken nog steeds bovenaan de lijst best verkochte Nederlandstalige boeken, en op de vierde plaats bij de cadeautips.

Lees ook: Het complotboek is online volop verkrijgbaar

Op de vraag hoe het racistische boek op de lijst met ‘cadeau-ideeën’ terecht is gekomen, en daarmee door Amazon wordt aanbevolen, kon Amazon vrijdagmiddag geen antwoord geven.

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh, zegt het boek niet te kennen. Maar als hij bovenstaande citaten krijgt voorgelegd en de toelichting op het boek leest op de site van Amazon, toont hij zich geschrokken. In die toelichting staat onder meer: „De linkse moraliteitsterroristen, de tsunami van nep vluchtelingen, en de al gevestigde allochtonen spelen voortdurend trucjes met het over-ontwikkelde geweten van de blanken om hen zo op de knieën te krijgen. Worden de blanken niet op tijd wakker (…), dan zullen de demografische veranderingen ertoe leiden dat ze eerst op hun eigen grondgebied een onderdrukte minderheid zullen worden, om tevens vervolgd en compleet uitgeroeid te worden”.

Screenshot bestsellers Amazon vrijdagochtend

Baldwesingh noemt het „verbazingwekkend dat zo’n boek door Amazon aan de man gebracht en gepromoot wordt. Dit riekt naar een racistisch boek. Het is niet goed als een boek probeert tweespalt te zaaien tussen bevolkingsgroepen in een samenleving”. Hij kondigt aan zich er verder op te zullen oriënteren.

Toetsingskader

Anders dan bij Amazon is De prachtige blanken bij de concurrent Bol.com niet verkrijgbaar en nooit verkrijgbaar geweest, zegt een woordvoerder. Bol.com verwijdert soms boeken uit zijn online winkel. „Boeken, met haatdragende, discriminerende of racistische teksten of symbolen zijn niet toegestaan op het platform.” Bol.com zegt onder meer de boeken Race Differences in Intelligence en The Protocols of the Learned Elders of Zion offline gehaald te hebben.

Bij bol.com „worden automatisch duizenden nieuwe boeken per week geüpload, aanvullend op een bestaand assortiment van tientallen miljoenen boeken. Die boeken worden dus niet eerst beoordeeld door een boekenteam. Het toetsingskader wordt daarom reactief gebruikt na een melding. Op basis daarvan kunnen we bepalen of een boek online blijft, een label krijgt of offline gaat. Soms vragen we advies aan experts op het gebied van bestrijding van antisemitisme en discriminatie.”