De oorlog in Oekraïne heeft de waarheid over Rusland aan het licht gebracht. Wie niet wilde zien dat Poetins staat neigt naar imperialisme, moet vandaag onder ogen zien dat de demonen van de 19de en 20ste eeuw in Rusland herboren zijn: het nationalisme, het kolonialisme en het steeds meer zichtbare totalitarisme.

Mateusz Morawiecki is premier (PiS) van Polen.

Maar de oorlog in Oekraïne bracht ook de waarheid over Europa aan het licht. Veel Europese leiders hebben zich laten verleiden door Vladimir Poetin en zijn nu geschokt.

De terugkeer van het Russische imperialisme zou niet als een verrassing moeten komen. Onder het toeziend oog van het Westen bouwde Rusland al bijna twintig jaar langzaam zijn positie weer op. Het Westen koos in die periode voor een geopolitiek dutje in plaats van voor verstandige waakzaamheid. Het wilde het groeiende probleem liever niet zien.

Europa belandde in de huidige situatie, niet omdat het onvoldoende geïntegreerd was, maar omdat het niet wilde luisteren naar de stem van de waarheid. Deze stem komt al jaren uit Polen. Polen claimt geen monopolie op de waarheid, maar heeft beduidend meer ervaring in de betrekkingen met Rusland dan anderen. De president van Polen, Lech Kaczynski, had gelijk, net als Cassandra die de val van Troje aankondigde, toen hij vele jaren geleden zei dat Rusland niet zou stoppen bij Georgië en naar meer zou grijpen. Ook hij bleef ongehoord.

Duitsland en Frankrijk de macht

Het negeren van de Poolse stem is slechts een voorbeeld van het bredere probleem waarmee de Europese Unie van vandaag wordt geconfronteerd. Op papier zijn alle individuele staten gelijk. De politieke praktijk laat zien dat de stemmen van Duitsland en Frankrijk het belangrijkste zijn. Wij hebben dus formeel te maken met een democratie maar feitelijk met een oligarchie, waarin de sterksten de macht hebben. Daar komt nog bij dat de sterksten fouten maken en niet in staat zijn kritiek van buitenaf te accepteren.

De veiligheidsklep die de EU beschermt tegen de tirannie van de meerderheid is het unanimiteitsbeginsel. Het vinden van een compromis tussen 27 landen, die zo vaak tegenstrijdige belangen hebben, kan frustrerend zijn, en het compromis zelf is misschien niet voor iedereen 100 procent bevredigend. Maar de vereiste van unanimiteit zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord en dat de gekozen oplossing voldoet aan de minimale verwachtingen van elke lidstaat.

Als wordt voorgesteld dat het optreden van de EU nog meer dan voorheen afhankelijk zou moeten zijn van Duitse besluiten – wat het gevolg zou zijn van het afschaffen van het unanimiteitsbeginsel – volstaat het om van die besluiten een korte terugblikkende analyse te maken. Als Europa de afgelopen jaren altijd had gehandeld zoals Duitsland wilde, zouden we dan nu in een betere of slechtere situatie verkeren?

De EU aan Poetin uitgeleverd

Als heel Europa de Duitse stem had gevolgd, zou niet alleen gaspijpleiding Nord Stream 1 al vele maanden geopend zijn, maar ook Nord Stream 2. Europa’s afhankelijkheid van Russisch gas, die Poetin nu gebruikt als chantagemiddel tegen het hele continent, zou bijna onomkeerbaar zijn.

Als heel Europa in juni 2021 het voorstel had aangenomen om een top tussen de EU en Rusland te organiseren, zou Poetin als volwaardige partner zijn erkend en zouden de sancties die na 2014 aan Rusland zijn opgelegd, worden opgeheven. Als dit Frans-Duitse voorstel – toen geblokkeerd door Polen, Litouwen, Letland en Estland – was aangenomen, zou Poetin de garantie hebben dat de EU geen echte actie zou ondernemen om de territoriale integriteit van Oekraïne te verdedigen.

Als de Europese Unie de in 2015 voorgestelde regels voor de verdeling van migranten had aangenomen, in plaats van een streng beleid om haar eigen grenzen te verdedigen – het basiskenmerk van staatssoevereiniteit –, zouden we vandaag meer en meer speelbal van in plaats van speler in de internationale politiek zijn. Het was in 2015 dat Poetin zag dat migranten konden worden gebruikt in een hybride oorlog tegen de EU – en in 2021 viel hij samen met de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko Polen, Litouwen en Letland aan. Als wij in 2015 hadden geluisterd naar de voorstanders van open grenzen, zou onze weerstand tegen nieuwe grote crises nu nog lager zijn.

Ten slotte: als heel Europa wapens naar Oekraïne zou sturen op net zo’n schaal en in net zo’n tempo als Duitsland, zou de oorlog al lang geëindigd zijn – in een meedogenloze overwinning voor Rusland. En Europa zou op de rand van een nieuwe oorlog staan. Omdat Rusland, aangemoedigd door de zwakte van zijn tegenstanders, verder zou gaan.

Te lang is de lage prijs van Russisch gas voor veel landen de belangrijkste waarde geweest. Oekraïne betaalt nu met bloed

Tegenwoordig is elk pleidooi uit het Westen voor beperking van de wapenlevering aan Oekraïne, voor versoepeling van sancties en voor een dialoog tussen ‘beide partijen’ (de agressor en het slachtoffer) voor Poetin een teken van zwakte. En toch is Europa veel sterker dan Rusland.

Als wij het vandaag echt willen hebben over democratische waarden, is het tijd voor een grote afrekening met het Europese geweten. Te lang is de lage prijs van Russisch gas voor veel landen de belangrijkste waarde geweest. Wij weten nu dat die zo laag kon zijn, omdat de echte prijs, die Oekraïne vandaag met bloed betaalt, er niet aan toegevoegd was.

Het overwinnen van het imperialisme in Europa is ook een uitdaging voor de Europese Unie zelf. Internationale organisaties zullen zich alleen met succes kunnen verzetten tegen het imperialisme als ze zelf hun fundamentele waarden verdedigen – vrijheid en gelijkheid van al hun lidstaten. Dit is voor de EU bijzonder actueel.

De EU heeft steeds meer problemen met het respecteren van de vrijheid en gelijkheid van alle lidstaten. Steeds vaker horen wij dat de EU unanimiteit moet loslaten en bij meerderheid moet beslissen over de toekomst van de hele gemeenschap. Dat brengt ons dichter bij het model waarin de sterkeren en de groteren domineren over de zwakkeren en kleineren.

Kwetsbaar tegenover Rusland

Het tekort aan vrijheid en het tekort aan gelijkheid komen ook voor in de eurozone. De aanvaarding van de gemeenschappelijke munt is geen garantie voor duurzame en harmonieuze ontwikkeling. De euro introduceert zelfs mechanismen van onderlinge concurrentie, wat bijvoorbeeld te zien is aan het constante export-overschot van sommige landen, die de waardestijging van hun eigen munt tegengaan door economische stagnatie in andere landen in stand te houden. In zo’n systeem bestaan gelijke kansen alleen op papier.

Deze tekorten maken de Europese Unie bijzonder kwetsbaar en verzwakken haar wanneer ze wordt geconfronteerd met het Russische imperialisme. Rusland wil van Europa iets maken dat het al eeuwenlang kent en dierbaar is – een machtsspel met gezamenlijk afgebakende invloedssferen. Onnodig te zeggen wat deze ‘internationale orde’ betekent voor de Europese vrede.

De middelgrote en kleine landen verliezen in toenemende mate de mogelijkheden om hun rechten, belangen en behoeften te verdedigen in confrontatie met de grootste landen. Deze schending van hun vrijheden wordt vaak afgedwongen in de naam van het vermeende belang van de gemeenschap.

Het algemeen belang was een waarde die centraal stond in het Europese project. Het was vanaf het begin de drijvende kracht achter de Europese integratie. Tegenwoordig wordt dit belang bedreigd door bijzondere belangen, die vooral door nationaal egoïsme zijn geïnspireerd. Het systeem geeft ons een ongelijke strijd tussen de zwakken en de sterken. De grootste landen hebben grote economische macht, kleine en middelgrote landen ontberen zo’n voordeel. De sterksten kunnen politiek en economisch overheersen, voor de anderen is er politiek en economisch cliëntelisme. Voor iedereen is het algemeen belang een steeds abstractere categorie. Europese solidariteit wordt een leeg begrip, gereduceerd tot het afdwingen van instemming met de feitelijke dictaten van de sterkeren.

Een historisch moment

Laten we duidelijk zijn: de orde van de Europese Unie beschermt ons vandaag onvoldoende tegen imperialisme van buitenaf. Het is precies het tegenovergestelde: de instellingen en praktijken van de EU zijn niet vrij van de verleiding om de zwakkeren te domineren en blijven openstaan voor doordringend Russisch imperialisme.

Daarom doe ik een beroep op alle Europese leiders om de moed te hebben te denken in termen die passen bij de tijd waarin wij leven. En wij bevinden ons op een historisch moment. Het imperialistische Rusland kan worden verslagen – dankzij Oekraïne en onze steun aan het land. Het winnen van deze oorlog is slechts een kwestie van onze consistentie en vastberadenheid.

Dankzij de levering van militaire benodigdheden op een schaal die nog relatief klein is voor het Westen, is Oekraïne begonnen het tij van de oorlog te keren. Rusland valt aan, zaait dood en verwoesting, begaat wrede misdaden – maar al bijna een half jaar is het moreel van de Oekraïners niet gebroken. Het moreel van de Russische troepen is echter – zoals inlichtingengegevens laten zien – steeds zwakker. Het leger lijdt zeer ernstige verliezen. De middelen voor wapens en andere uitrusting zijn niet onuitputtelijk, en de productie ervan door de Russische militaire industrie – getroffen door sancties – zal steeds moeilijker worden.

Wij moeten Oekraïne dus steunen in zijn strijd om verloren territorium terug te winnen en Rusland te dwingen zich terug te trekken. Alleen dan is een echte dialoog mogelijk en een echt einde aan de oorlog – in plaats van een korte pauze tot de volgende agressie. Alleen zo’n einde zal onze overwinning zijn.

Lidstaten boven Brussel

Ook binnen de EU moeten wij de dreiging van het imperialisme overwinnen. Wij hebben een grondige hervorming nodig die het algemeen belang en de gelijkheid weer bovenaan de EU-beginselen brengt. Het zal niet gebeuren zonder een verandering van visie – het zijn de lidstaten, niet de EU-instellingen, die moeten beslissen over de richting en prioriteiten van de Unie, omdat instellingen zijn gecreëerd voor staten, niet staten voor instellingen. De basis voor samenwerking moet altijd de ontwikkeling van consensus zijn, en niet de dominantie van de grootste over de rest.

De huidige situatie zal ons dwingen om in geheel nieuwe kaders te denken. Wij moeten de moed hebben om toe te geven dat de EU heeft gefaald, zowel tijdens de coronacrisis als tijdens deze oorlog. Het probleem is echter niet dat wij het pad van integratie te langzaam volgen en dat wij het proces drastisch moeten versnellen. Het probleem is dat dit pad zelf verkeerd is. Soms is het de moeite waard een stap terug te doen en de zaken in perspectief te plaatsen.

Het vooruitzicht om terug te keren naar de principes die de basis van de Europese Unie vormen, lijkt het meest rooskleurige. Het gaat er niet om die fundamenten te ondermijnen, maar om ze te versterken, niet om er dwars doorheen te bouwen. Europa heeft de hoop nodig als nooit tevoren. En die kan het alleen vinden door terug te keren naar principes, en niet door de institutionele bovenbouw te versterken.

