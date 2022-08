Achter de schermen bij theaterfestival De Parade: een rondtrekkend ‘ons kent ons’

„Ik begon op mijn veertiende op de Parade, als appelmeisje” zegt Gini Kooyman (20). „Pas op mijn zestiende mocht ik snoepmeisje worden, omdat we toen nog sigaretten verkochten – snoep voor volwassenen.”

Ze droomt er sinds haar tweede van ‘snoepje’ te worden in de snoepkraam van haar tante. Op de foto hieronder trekt Kooyman haar kostuum aan, net als haar collega Romy Paap. „Je verandert in dat karakter! Met die rode lippenstift, in die jurk, op die hoge hakken, je voelt je tien keer zo sexy als normaal. En mensen accepteren bijna alles van je.” Eén keer was ze de politie aan het uitdagen. Ze wilde die handboeien proberen. Stond ze een uur aan de kraam geketend. „Dan liepen ze langs: ‘Hoe bevalt het?’ Dat was een van de leukste dagen.”