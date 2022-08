Wat doet het met je als je lijdt onder je dominante moeder, maar haar ook bewondert

‘Onze moeder lijkt op een heldin uit een stripverhaal, op Anna Magnani in de film, de vrouw die ruzie maakt, de vrouw die niet opgeeft, de vrouw die iedereen het zwijgen oplegt.’ Met deze woorden karakteriseert Gaia haar moeder Antonia in Antonia’s dochter ten voeten uit; net als Anna Magnani op het doek, is ze zo’n vrouw die niet met zich laat sollen. Ze bestiert haar probleemgezin, duldt geen tegenspraak en zet alles op alles om in Rome een sociale huurwoning toegewezen te krijgen. Ze is streng voor haar kinderen, leert hen al vroeg de wet te respecteren en dat een overhangende roos van de buren dus niet geplukt mag worden.

Maar deze ogenschijnlijke verering van Antonia door haar dochter Gaia staat in schil contrast met de zwartgallige werkelijkheid in Antonia’s dochter, de derde roman van de Italiaanse Giulia Caminito (1988). Gaia maakt vooral ruzie met Antonia en wenst zich een andere moeder (‘Waarom is ze niet als een moeder die ik zou willen, een moeder die je kust, streelt, je haren kamt, je geruststelt en aanmoedigt, niet een moeder die alleen maar veroordeelt en eist, je alleen maar met woorden en beschuldigingen vernedert’). Antonia is geen empathische moeder, het enige wat ze doet is haar dochter drillen om hoge cijfers te halen. Tenminste, zo wordt ze ons door verteller Gaia voorgesteld.

Boosheid

Als Rome te duur wordt, verruilt het gezin ‘onderhands’ de sociale huurwoning voor een andere, buiten Rome, aan het meer van Bracciano. Daar speelt de jeugd en adolescentie van Gaia zich voornamelijk af. Op school wordt ze als nieuwkomer gepest en dan ontstaan de aanvallen die zich zullen ontwikkelen tot meer dan alleen van zich afslaan. Dan wil ze niet alleen mensen, maar ook ‘huizen zien lijden’.

Caminito is op haar best als ze beschrijft hoe boosheid escaleert. Ze doet dat met repeterende woorden als ‘ik haat’ of ‘ik denk’ aan het begin van een zin of van vele achtereenvolgende alinea’s. Als een jongen uit de klas de snaren van haar splinternieuwe, allergoedkoopste tennisracket doorsnijdt met een scheermesje, begint de razernij als volgt: ‘Ik denk aan hem en het horloge rond zijn pols dat even duur is als drie van mijn rackets, de gel in zijn krullen, de scooter die hem al is beloofd voor zijn veertiende verjaardag, ik denk aan de T-shirts met logo’s, aan zijn designerbril, ik denk aan hoe lekker de gebakjes met sabayon zijn die zijn moeder maakt, ik denk aan het babyroze glazuur en dan aan het geblokte tafelkleed bij mij thuis, het gebroken bord, de wortels, het waspoeder in de aanbieding, Mariano die me tegenwoordig haat, […] mijn moeder die het gebaar nadoet van een spuit die de arm ingaat, de grote doos waarin de tweeling moet slapen, mijn vader op de ic zonder benen …’ en dan bam, bam en nog eens bam en na zeven keer met alle kracht met het kapotte racket op de knie van de vijand geslagen te hebben, heeft zowel het racket als de jongen het begeven. Ze pakt daarop zijn tennisracket uit de hoes en neemt het mee naar huis.

Caminito komt in de buurt van Elena Ferrante

In deze opsomming zijn alle thema’s van de intrigerende, deels autobiografische roman verwerkt; het grote verschil tussen arm en rijk, de jaloezie, de liefde voor haar broer Mariano die haar vroeger beschermde, de omstandigheden waaronder het gezin in ‘de vuilnis van de rijken’ woont en het noodlot van een vader die onverzekerd tijdens zijn werk van een ladder viel waardoor Antonia er alleen voor staat.

Vriendjes afpakken

Maar het gaat niet alleen over die boosheid van Gaia, ze heeft vooral last van de puberteit; de onvrede over het lichaam, de verstorende aanwezigheid van een derde vriendin in een vriendschap van twee. Waarom doen vriendinnen elkaar dat aan: vriendjes afpakken, elkaar buitensluiten of elkaar doodzwijgen. In dezelfde periode verscheen Het leek schoonheid van Teresa Ciabatti waarin het over dezelfde thema’s gaat. In die roman keert ‘een schrijfster’ terug naar de schaamte die ze als puber voelde over haar eigen lichaam en over haar moeder. Ook zij wenste zich een andere moeder en ook daar loopt het met het meest begeerde meisje van school niet goed af. Beide boeken stonden vorig jaar op de longlist van de Premio Strega – Caminito drong door naar de shortlist maar zou uiteindelijk de andere grote Italiaanse literaire prijs, de Premio Campiello, winnen.

Caminito komt ook zeker in de buurt van bestsellerauteur Elena Ferrante; ze roept eenzelfde broeierige sfeer op tussen vriendinnen en verschillende vriendengroepen, het klassenverschil speelt een grote rol, er zijn grote overeenkomsten tussen de intelligente Lila en Gaia en beiden hebben die de verstoorde verhouding met hun moeder. Maar waar Caminito het liefst over een gevoel uitweidt met twintig bijzinnen – hulde aan vertaler Hilda Schraa die de nuance in die zinnen zorgvuldig vertaalde – is Ferrante directer waardoor meer vaart in haar verhalen ontstaat.

Dat Gaia lijdt onder haar moeder is duidelijk. Dat er ook nog steeds bewondering voor haar is, blijkt in de apotheose als Gaia haar moeder om raad zou willen vragen want ‘zij weet altijd oplossingen, weet wat er moet gebeuren, hoe iets moet worden aangepakt en opgelost’ – als een echte Anna Magnani dus. Op zulke en vele andere momenten zou je graag de stem van Antonia duidelijk willen horen, maar die wordt ons door de dochter onthouden.

Giulia Caminito: Antonia’s dochter (L’acqua del lago non è mai dolce) Vert. Hilda Schraa. Cossee, 220 blz. € 24,99 Antonia’s dochter (L’acqua del lago non è mai dolce) Vert. Hilda Schraa. Cossee, 220 blz. € 24,99 ●●●●●