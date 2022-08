Vriendjespolitiek bij grote geldzwendel? Olaf Scholz weet van niks

Precies 214.800 euro en 2.400 dollar, in een bankkluisje van een politicus. In contanten welteverstaan. Deze vondst, die vorige week aan het licht kwam, voelt als de smoking gun in een mogelijke corruptie-affaire die volgde op het grootste belastingschandaal in Duitsland ooit. Aan de zogenoemde CumEx-fraude verloor de Duitse belastingdienst ruim 30 miljard euro.

In het onderzoek naar de fraude, dat al jaren loopt in verschillende lokale gerechtshoven, staat de Warburg-bank centraal. Deze particuliere bank in Hamburg hoefde 47 miljoen euro aan te veel ontvangen belastingteruggave in 2016 in eerste instantie niet terug te betalen. De grote vraag is nu of politieke kopstukken hebben geprobeerd de bank te matsen.

Eén van die kopstukken is bondskanselier Olaf Scholz, die indertijd burgemeester was in Hamburg. Vrijdag wordt hij daar door een parlementaire onderzoekscommissie gehoord over zijn betrokkenheid bij de zaak. Tot nog toe heeft hij elke inmenging ontkend.

1 Hoe kon er zoveel geld achterover worden gedrukt?

Bankiers en handelaren hebben tussen 2001 en 2016 dividendbelasting teruggevraagd die ze nooit hadden betaald. Met de zogenoemde CumEx-methode maakten zij gebruik van ruimte tussen belastingverdragen binnen Europa. Door de verkoop van aandelen rond de datum waarop het dividend werd vastgesteld, konden verkopers en kopers allebei in een ander land dividendbelasting terugvragen die maar één keer was afgedragen. Zo ontvingen ze ten onrechte tientallen miljarden van Europese overheden. De fraude kwam in 2011 uit dankzij een klokkenluider.

In 2016 eiste de gemeente Hamburg aanvankelijk 47 miljoen euro terug van de Warburg-bank, maar al gauw trok een ambtenaar deze vordering in. Aan een collega appte ze dat haar „duivelse plan” – om de zaak stilletjes te laten verjaren – werkte. Later kreeg Hamburg echter een (zeldzame) tik op de vingers van minister van Financiën Wolfgang Schäuble (CDU). Uiteindelijk moest de bank meer dan 176 miljoen euro terugbetalen.

De Hamburgse onderzoekscommissie probeert nu uit te zoeken of de ambtenaar ‘duivels’ handelde in opdracht van haar politieke bazen.

2 Welke rechtszaken lopen er nu nog?

In Keulen zijn ongeveer dertig officieren van justitie bezig met een complex strafrechtelijk onderzoek met meer dan duizend verdachten. Concrete verdenkingen komen voor de rechter in Bonn. In 2020 werden daar twee Britse beurshandelaren veroordeeld. In 2021 en 2022 volgden nog twee straffen voor bankiers van de Warburg-bank (respectievelijk 5,5 en 3,5 jaar cel).

Momenteel staat Hanno Berger terecht voor de regionale rechtbanken in Bonn en Wiesbaden. Hij was een belastingadviseur met een groot politiek netwerk die de beruchte dividendtruc adviseerde en opzette, onder meer voor de Warburg-bank. Deze sleutelfiguur verdiende naar verluidt 13,6 miljoen euro met zijn zwendel. Hij kan 15 jaar cel krijgen.

Het openbaar ministerie in Keulen onderzoekt ook Johannes Kahrs, voormalig SPD-voorzitter in Hamburg en tot 2020 Bondsdaglid. In zijn bankkluis werden de contanten gevonden. Hij zou hebben gelobbyd voor de Warburg-bank, toen die vreesde voor een terugvordering van de onterecht ontvangen belastingteruggave. Kahrs zou daarbij ook zijn politieke bondgenoten, onder wie partijgenoot Scholz, om hulp hebben gevraagd.

In Frankfurt en Stuttgart lopen nog meer juridische onderzoeken, ook naar andere banken die meededen met de CumEx-fraude. En dan is er dus nog die parlementaire onderzoekscommissie in Hamburg, waar Scholz vrijdag moet verschijnen. De Hamburgse officier van justitie heeft deze week de aanklacht tegen Scholz laten vallen omdat er geen aanwijzingen zouden zijn voor betrokkenheid bij het bevoordelen van de Warburg-bank. De officier van justitie in Keulen heeft zijn onderzoek naar de rol van Scholz nog niet afgerond.

3 Wat weten we van Scholz’ betrokkenheid?

Scholz zei aanvankelijk tegen de Bondsdag dat hij als burgemeester niet met de leiding van de Warburg-bank had gesproken voor Hamburg besloot de bank te bevoordelen. Later bleek dat hij de baas van de bank, Christian Olearius, in 2016 wel degelijk heeft getroffen. Tweemaal zelfs.

Sterker nog: Scholz heeft Olearius geadviseerd om zijn argumenten nog eens op papier te zetten voor toenmalig deelstaatminister Peter Tschentscher (SPD), die tegenwoordig burgemeester van Hamburg is. Olearius noteerde na die gesprekken in zijn dagboek dat hij op Scholz kon rekenen.

Van Scholz’ zijde zijn er geen aantekeningen gevonden van deze ontmoetingen, waar hij – zeer ongebruikelijk – geen ambtenaren mee naartoe had genomen. Nadat dit aan het licht was gekomen, beriep Scholz zich op gaten in zijn geheugen.

4 Kan deze affaire Scholz politiek beschadigen?

Wat Scholz vrijdag tegen de onderzoekscommissie zal zeggen laat zich raden. Het is onwaarschijnlijk dat hij zich nu opeens wel details herinnert over de ontmoetingen met Olearius. Vorige week zei zijn zegsman al dat Scholz ook niks weet van de contanten in de kluis van partijgenoot Kahrs.

Maar het gevaar voor Scholz is niet geweken zolang er justitieel onderzoek loopt. Deze week werd bekend dat het Keulse openbaar ministerie recente mails van een vertrouweling van kanselier Scholz heeft onderzocht. Volgens Duitse media zaten daar ook belastende berichten tussen. En Olearius en Kahrs hebben tot op heden hun mond stijf dicht gehouden. Zij kunnen nog gaan praten.

Intussen neemt de politieke druk op Scholz toe. Zo vindt oppositiepartij CDU dat Scholz Kahrs moet dwingen openheid van zaken te geven en zelf zijn slechte geheugen moet verklaren. De kanselier stond voorheen bekend als een politicus met een uitstekend geheugen. Volgens voormalig Groenen-bondsdaglid Gerhard Schick, thans voorman van de Bürgerbewegung Finanzwende, getuigen de gaten in Scholz’ geheugen van „een slecht geweten”, zei hij tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

In de Duitse pers loopt de irritatie over Scholz’ laconieke houding in deze zaak op. Gevraagd naar wat hij wist van de cash van Kahrs zei hij, met een grote grijns: „Niks.” En op de vraag waar hij dacht dat het geld vandaan kwam, zei Scholz, nog steeds breed grijnzend: „Ik neem aan dat jullie dat eerder weten dan ik.”