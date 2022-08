Verdachte neersteken Rushdie noemt de Iraanse ayatollah die fatwa uitriep ‘geweldig’

Verdachte Hadi Matar (24) kan de vraag of hij handelde naar de in 1989 uitgeroepen fatwa tegen Salman Rushdie, toen hij de schrijver afgelopen weekend neerstak, niet beantwoorden. Toch noemt hij de Iraanse ayatollah Ruhollah Khomeiny, die het doodsvonnis destijds uitriep vanwege het boek De duivelsverzen (1988), in een donderdag gepubliceerd interview met de Amerikaanse krant New York Post een „geweldig persoon” die hij „respecteert”. Matar videobelde met het dagblad vanuit de gevangenis waarin hij vastzit, in Chautauqua County in de Amerikaanse staat New York, in afwachting van het proces tegen hem.

In het interview vertelt Matar dat hij geen banden heeft met de Iraanse Revolutionaire Garde, hoewel hij zich op sociale media wel positief over de organisatie uitsprak. Hij zou geïnspireerd zijn geraakt om naar Chautauqua af te reizen toen hij afgelopen winter een tweet zag waarin het een lezing van Rushdie in de plaats werd aangekondigd. Over zijn motieven heeft Matar niet veel meer bekend gemaakt. Wel zegt hij tegen de New York Post dat hij Rushdie „niet een erg goed mens” vindt. „Ik mag hem niet”, zegt Matar. „Hij is iemand die de islam heeft aangevallen, hij heeft islamitische overtuigingen, geloofssystemen, aangevallen.”

Salman Rushdie, die sinds het uitkomen van De duivelsverzen hevig wordt bedreigd, werd vrijdag neergestoken toen hij op het punt stond een lezing te geven in Chautauqua County. De dader stak Rushdie tien keer in het gezicht, zijn nek en zijn maag. Artsen maakten later bekend dat zenuwen in een arm en zijn lever zijn beschadigd. Ook is de kans groot dat hij een oog verliest. Matar werd vlak na de steekpartij overmeesterd en hij wordt momenteel verdacht van poging tot moord.

