Thieu Bongers, melkveehouder in het Limburgse dorp Kelpen-Oler, had op een maandag in juli Mark Rutte op bezoek gehad. Onder de oude perenboom, naast de stal, hadden ze uren zitten praten over de stikstofplannen van het kabinet en de angst en wanhoop van boeren. De verhalen hadden Rutte geraakt, dacht Bongers. „Hij wist soms niet wat hij moest zeggen.” Rutte had aardbeienvlaai gegeten, en ook kersenvlaai met slagroom.

’s Nachts hoorde Bongers een auto starten en wegrijden. Aan de regenpijp hing een bord: ‘Gouden eikel winnaar!’ In De Limburger las hij over de jonge boer die ook bij het gesprek was geweest, maar niet met zijn naam in de krant durfde. De kop was: ‘Wie met Rutte praat, is een NSB’er’.

Deze maandag, in de keuken van zijn boerderij, zegt Bongers dat hij was gaan bellen en appen met twee mensen van Farmers Defence Force uit de buurt. Gingen de boeren nu ook elkáár intimideren? FDF vond dat Bongers Rutte „een podium” had gegeven. „Heel jammer”, kreeg hij te horen. Ze beloofden hem wel dat ze in app- en chatgroepen de anderen zouden oproepen om hem met rust te laten.

Bongers (57), gemeenteraadslid voor het CDA, had geen moment getwijfeld toen een ambtenaar van het ministerie van Landbouw hem had gevraagd of hij Rutte wilde ontvangen. „Zo’n kans om aan de minister-president duidelijk te maken hoe het is om boer te zijn, krijg je nooit meer.” Daarna had hij een paar nachten bijna niet geslapen en samen met zijn vrouw Karin had hij drie dagen lopen opruimen en schoonmaken. „Het imago van boeren is dat ze uit de klei getrokken zijn”, zegt zij. „En dat overal stront ligt. Er mocht geen spinnenweb te zien zijn.”

Ze hadden allebei een verhaal voorbereid en toen Rutte ’s ochtends uit de auto stapte wilde Karin Bongers meteen beginnen. „Maar ik was het kwijt, ik stotterde. Rutte legde een hand op mijn schouder en zei dat het niet erg was.” In de tuin vroeg Rutte of ze daar vaak zat. „Ik lees graag”, had ze gezegd.

Er waren veel journalisten. De robot die in de stal het voer in de trog veegt haalde bijna een cameraman onderuit. Net voordat hij vertrok, ging Rutte naar de wc. Karin Bongers zegt dat hij toen door de keuken naar háár kamertje moet zijn gelopen. Bij de auto omhelsde hij haar en zei: „Ik heb Hobbes zien liggen.” Ze was Leviathan van Hobbes aan het lezen, maar kreeg geen kans om iets te zeggen – Rutte zat al in de auto. Karin Bongers zwaaide en gaf hem een kushandje. „Ik dacht er niet over na.”

Van het ministerie van Landbouw kregen ze bloemen, van Rutte een bedankbriefje. Thieu Bongers denkt dat het de slapeloze nachten en het pesterijtje met het bord wel waard was. Maar: alleen als er iets verandert aan de stikstofplannen. „Anders was het voor de bühne.”

