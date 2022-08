Ruim tweehonderd Oekraïners en statushouders naar opvanglocatie Waalwijk

De gemeente Waalwijk gaat 238 Oekraïense vluchtelingen en statushouders opvangen in een leegstaand hotel. De groep wordt gehuisvest in het voormalige NH Hotel in het dorp Sprang-Capelle, zo schrijft de gemeente donderdagmiddag in een nieuwsbericht.

De eerste bewoners arriveren volgende maand. Het hotel, dat eigendom is van Van der Valk, zal maximaal een jaar gebruikt worden als opvanglocatie. Er liggen geen woonhuizen in de directe omgeving, mensen die verderop wonen zijn door de gemeente van de plannen op de hoogte gebracht. Waalwijk zal de opvanglocatie 24 uur per dag laten beveiligen en heeft vrijwilligers die willen helpen met taken opgeroepen zich te melden.

De gemeente noemt de woonomstandigheden „goed, maar sober en doelmatig”. „De Oekraïense vluchtelingen en statushouders zullen ter invulling van de dag werken als dat mogelijk is”, zo staat te lezen in het nieuwsbericht. „De statushouders kunnen starten met hun inburgering.”

Tubbergen

Eerder deze week zorgden plannen om asielzoekers onder te brengen in een hotel in het Overijsselse Albergen nog voor ophef. Bewoners demonstreerden bij het toekomstige azc en startten een actie om het pand te kopen - om zo te verhinderen dat er asielzoekers in zouden kunnen komen. Dat plan bleek futiel: het COA liet weten dat het definitieve koopcontract al getekend is. Vanaf 1 september kan het in gebruik worden genomen.

Tubbergen, waar Albergen onder valt, is de eerste gemeente die te maken krijgt met een zogeheten dwangmaatregel vanuit het Rijk. Eerder werd aangedrongen bij gemeenten om opvanglocaties te realiseren, maar dat bleef op vrijwillige basis. Toen dit niet genoeg bleek om aan voldoende plekken te komen, gebruikte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) zijn bevoegdheid om Tubbergen te dwingen om asielzoekers op te nemen.

Donderdagmiddag bleek uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat het aantal voor Oekraïners bestemde bedden voor 95 procent bezet is, 57.000 van de 60.000 zijn momenteel vergeven. Niet eerder was dit percentage zo hoog.