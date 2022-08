Remkes: nadruk ligt te sterk op opkopen en halveren van boerenbedrijven

Volgens Johan Remkes ligt de nadruk in het stikstofdebat te sterk op het opkopen of halveren van boerenbedrijven. Dat is een „veel te eenzijdig beeld”, zo zei de leider van gesprekken tussen het kabinet en de verschillende sectoren die meepraten over het oplossen van de stikstofcrisis donderdag tijdens een persconferentie. Remkes sprak eerder op de dag met de bankensector, die boerenbedrijven de afgelopen decennia met honderden miljoenen financierden.

Naast het verkleinen van of stoppen met boerenbedrijven, noemde Remkes ook innovatie, verplaatsing van bedrijven en omschakeling naar andere vormen van landbouw (bijvoorbeeld naar akkerbouw) als „richtingen” voor het stikstofdebat. Concrete voorstellen om de crisis op te lossen, deed Remkes niet. „Er zullen ongetwijfeld nog een aantal beren op de weg aanwezig zijn, die worden de komende tijd geïnventariseerd.”

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) maakte na de persconferentie van Remkes duidelijk dat het kabinet niet de veestapel, maar de stikstofuitstoot wil halveren. „Dat doen we via een gebiedsgerichte aanpak”, aldus Van der Wal. Daar zijn volgens haar „veel verschillende instrumenten voor”, en pas „als de doelen per gebied niet in zicht zijn, wordt het beleid dwingender”. „Het is niet zo dat er een kaalslag op het platteland komt en dat alle boeren moeten stoppen. Maar uiteindelijk moeten we de doelen halen.”

Beprijzing

Met de bankensector – ABN Amro schoof aan, net als grootfinancier van boeren Rabobank – besprak Remkes onder meer het verdienmodel van de boeren en de prijzen van hun diensten en producten. „Helaas ontbrak een van de essentiële gesprekspartners in dat opzicht”, zei Remkes, doelend op de afzeggingen die hij van de levensmiddelenorganisatie CBL en supermarkt Jumbo had gekregen.

Over de banken zei de gespreksleider dat zij „de transitie die nodig is” mee zullen moeten faciliteren. „De banken zullen [...] een warme schouder moeten tonen”, aldus Remkes. „Banken kunnen zich niet veroorloven om een soort liefdadigheidsinstelling te worden. Dat is ook niet de vraag, maar er zit ook bij banken veel kennis, kunde en denkvermogen.”

Remkes sprak eerder deze maand, na weken van boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet, met verschillende boerenorganisaties in een poging tot een oplossing voor de crisis te komen. Na het overleg constateerde Remkes dat er „een stevige vertrouwenscrisis” is ontstaan. Deze week ging hij ook met andere partijen in gesprek: maandag met natuurorganisaties, woensdag met de bouwsector en donderdag met banken. Vooralsnog hebben de gesprekken niet tot concrete toezeggingen of oplossingen geleid.