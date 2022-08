Premier van Finland onder vuur na gelekte dansvideo

In Finland zijn beelden gelekt waarop de Finse minister-president Sanna Marin (36) op een feestje is te zien, dansend en zingend met Finse beroemdheden. De beelden hebben voor ophef gezorgd, na eerdere kritiek op haar feestgedrag. Marin zegt in een verklaring dat de video’s een paar weken geleden in „privésfeer waren gefilmd” en dat ze dacht dat de video’s privé zouden blijven. Critici zeggen dat haar gedrag ongepast is voor de leider van Finland.

„Ik vind het erg jammer dat deze video’s zijn gelekt”, zei Marin donderdag tijdens een persconferentie. „Ik bracht de avond door met mijn vrienden en ik had een beetje gedronken. We hebben gefeest, gedanst en gezongen.” De premier voegde daaraan toe dat „alles legaal was”, waarmee ze geruchten over eventueel drugsgebruik ontkrachtte. Ook was haar bewaking volgens Marin gedurende het feestje in de buurt. „Ik heb niks te verbergen.”

Marin krijgt vaker kritiek op haar feestgedrag. Zo bood ze in december vorig jaar haar excuses aan, omdat ze naar een feest was gegaan terwijl ze in contact was geweest met iemand die besmet bleek met het coronavirus. Omdat ze was gevaccineerd kreeg ze eerst te horen dat ze niet in quarantaine hoefde, maar de premier werd later toch geadviseerd om wel in isolatie te gaan. Dat advies had ze naar eigen zeggen niet gezien omdat ze haar werktelefoon thuis had gelaten.

Sanna Marin trad in 2019 aan als de jongste premier ter wereld en was destijds voor veel Finnen nog relatief onbekend. Ze boekte veel succes met haar aanpak van de coronacrisis en rond de oorlog in Oekraïne, die ook veel internationale aandacht opleverde. Op de vraag of het lekken van de video’s invloed zal hebben op haar toekomstige gedrag, reageerde Marin: „Ik ga exact dezelfde persoon zijn die ik tot nu toe ben geweest.”

