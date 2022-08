Opnieuw moeten asielzoekers buiten slapen in Ter Apel

In de nacht van donderdag op vrijdag moeten er opnieuw mensen buiten slapen bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Het gaat om „behoorlijk wat mensen” die de nacht buiten moet doorbrengen wegens grote drukte en een gebrek aan plek in asielzoekerscentra, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten aan persbureau ANP. Woensdagnacht sliepen er, ondanks de verwachting dat er voldoende plek zou zijn, zeventig mensen buiten. Het is niet bekend hoeveel mensen donderdag de nacht buiten door moeten brengen, maar volgens het COA zullen het er „waarschijnlijk meer zijn” dan afgelopen nacht.

Lees ook deze reportage over Ter Apel: Wachten in de stank van poep en plas

Dinsdag zamelde een groep Groningse ondernemers geld in om ongeveer tweehonderd simpele twee- en driepersoons opgooitentjes te kopen voor asielzoekers in opvangcentrum Ter Apel, omdat het deze week begon te regenen. De initiatiefnemer van de actie zei dat een tent „altijd beter is dan buiten slapen”. De tentjes werden woensdag weer weggehaald door de gemeente omdat deze onder andere niet brandveilig zouden zijn, en omdat toezicht houden zo „ingewikkeld” werd. Het is niet bekend onder welke omstandigheden de mensen de nacht moeten doorbrengen. Het COA was donderdagavond voor NRC niet bereikbaar.

Protest voor opvang

De afgelopen weken sliepen asielzoekers vaker noodgedwongen buiten, soms met honderden, op stoelen of in de wachtruimtes. Al maanden is het Groningse aanmeldcentrum overvol en kunnen statushouders structureel niet doorstromen naar een vaste locatie. Het Rijk heeft sommige gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen in bijvoorbeeld hotels.

Deze week resulteerde dat in protesterende omwoners van het Overijsselse Albergen, die de opvang van mensen in een door het COA aangekocht ‘asielhotel’ in hun woonplaats willen weigeren. Donderdagavond kwamen er voor de derde avond op een rij een paar honderd mensen samen om hiertegen te protesteren. Daarbij werden geen aanhoudingen verricht.

Lees ook: ‘De mensen zijn bang’, horen de Syrische vluchtelingen in het Tubbergse hotel