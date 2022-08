In Zaporizja oefenen hulpdiensten wat zij moeten doen in het geval van een ‘nucleair incident’. In de stad ligt een door Rusland bezette kerncentrale, de grootste van Europa, waaromheen al meermaals gevechten hebben gewoed. Meerdere partijen hebben hun zorgen uitgesproken over het gevaar van een kernramp. In 1986 vond in het Oekraïense Tsjernobyl de grootste kernramp uit de geschiedenis plaats.

Foto Dimitar Dilkoff /AFP