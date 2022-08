Wie op een mooie dag de pier van IJmuiden bezoekt, maakt goede kans om Ria te spotten. Een kleine vrouw met felle ogen. Haar hoektanden staan wat naar buiten, waardoor ze vertedert. Ze oogt jonger dan haar bijna 75 jaar. Ria zit altijd op dezelfde plek, op een muurtje aan het begin van de pier. Eerst legt ze de bloemen, die ze voor elk bezoek op een markt in Amsterdam koopt, in een bedje van zand. Dan eet ze een pakketje boterhammen, waarvan ze de korsten aan de meeuwen voert.

Boze boeren, boze vliegreizigers, stijgende energieprijzen, bosbranden, oorlogen: Ria zit vroeg of laat op haar plek. Ze sloot er vriendschap met de gepensioneerde chauffeur Pieter en staaltechnicus Erwin. Die laatste belt ze soms om te informeren naar het weer. „Wat denk je, zal ik komen vandaag?”

Op een dag vraag ik Ria naar haar levensverhaal. Voorzichtig, want Ria is zelf ook voorzichtig. Altijd hier, altijd die bloemen. Hoe zit dat? Ria haalt haar schouders op. „Mijn leven is niet zo interessant”, zegt ze. „En ik ben geen goede verteller. Maar goed, wat wil je weten?”

Dan vertelt ze over Ap, de man met wie ze 43 jaar getrouwd was. Ze ontmoette hem in een dansgelegenheid bij het Vondelpark. Hij was een rasechte Amsterdammer, zij woonde bij haar ouders in Badhoevedorp. Na een avondje foxtrot en Engelse wals liep hij mee op naar de tram. ‘Morgen kom ik koffie bij je drinken’, kondigde hij aan.

Na een geslaagd bezoek aan haar ouders stelde hij Ria een dag later voor aan zijn ouders – Ap liet er geen gras over groeien. „Hij was knap, rustig en mannelijk”, mijmert Ria. „Ik ben een reutemeteut. Ap maande mij soms tot kalmte. ‘Nou is het even over’, zei hij dan. Niet lang na hun eerste ontmoeting bezoeken ze IJmuiden. Terwijl Ap schepen vanaf de pier filmt, kleurt Ria bij op het strand. Voor ze aan de terugreis naar Amsterdam beginnen, draait Ria de thermoskan met koffie open op het muurtje. Zo gaat het jaar in, jaar uit, tot Ap alvleesklierkanker krijgt, nu tien jaar geleden. Veertien dagen later is hij dood.

„Ap zit in mijn hoofd en in mijn hart”, zegt Ria. „Ik red me best, hoor, maar ik vind er geen bal aan alleen.” Ze zwijgt even en staart naar de bloemen aan haar voeten. „Geniet van elke dag”, zegt ze. „Dat is heel belangrijk. We nemen dingen zo vaak voor lief.”

Ik moest denken aan het prachtige boek Mijn dinsdagen met Morrie, over universitair docent Morrie Schwartz en Mitch, de student met wie hij bevriend raakte. „De dood is het einde van een leven, niet van een relatie”, zegt Morrie, die aan de ziekte ALS lijdt, vlak voor zijn dood tegen Mitch. „Door liefde blijf je leven, zelfs nadat je gestorven bent.”

Ria en Ap vormen daarvan het bewijs.

